Γυναίκα σκότωσε στο κυνήγι και μετά έγδαρε χάσκι επειδή «το πέρασε για κουτάβι λύκου»

Οργή έχει προκαλέσει μια γυναίκα από τη Μοντάνα, που δημοσίευσε περήφανη στα social media, το κουφάρι ενός χάσκι που σκότωσε σε κυνήγι και στη συνέχεια έγδαρε- αφού το πέρασε για κουτάβι λύκου.

Η Άμπερ Ρόουζ, από τη Μίλερ Σίτι, δημοσίευσε τις σοκαριστικές εικόνες στο Facebook, που τη δείχνουν να κρατάει μια καραμπίνα και να χαμογελάει καθώς κρατάει το σκοτωμένο ζώο.

«Λοιπόν, σήμερα το πρωί ξεκίνησα για φθινοπωρινό κυνήγι μαύρης αρκούδας, ωστόσο μου δόθηκε η ευκαιρία να πιάσω ένα άλλο θήραμα, ένα λυκόπουλο. Ήταν υπέροχο συναίσθημα να στέλνω μήνυμα στον άντρα μου για να του πω ότι μόλις σκότωσα ένα λυκόπουλο», έγραψε.

Η ανάρτησή της προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις από φιλόζωους, οι οποίοι τόνισαν ότι το ζώο που σφαγίασε δεν ήταν κουτάβι λύκου, αλλά χάσκι.

«Η Άμπερ Ρόουζ κυνήγησε, πυροβόλησε ΚΑΙ έγδαρε ένα χάσκι... όχι έναν λύκο, έναν ξεκάθαρο σκύλο», σχολίασε έξαλλος ένας χρήστης του Twitter. «Επίσης, το γεγονός ότι το αποκαλεί "κουτάβι" με ανησυχεί επειδή πιστεύει ότι είναι εντάξει να κυνηγάει μικρά ζώα, το οποίο, όπως ξέρετε, δεν είναι σωστό για το οικοσύστημα μιας περιοχής», πρόσθεσε.

@MontanaFWP Amber Rose here hunted, shot, AND SKINNED a HUSKY.. not a wolf, an obvious #HUSKY. Also the fact that she is calling it a “pup” concerns me that she thinks it’s ok to hunt young animals which, as you know, is not good for an areas eco system #revokeherlicense pic.twitter.com/hPNLzBzbJq