Guardian: Δισεκατομμύρια δολάρια του Ρομάν Αμπράμοβιτς μεταφέρθηκαν στα παιδιά του πριν από τις κυρώσεις στη Ρωσία

Καταπιστεύματα δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ρομάν Αμπράμοβιτς μεταφέρθηκαν πριν από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, στα παιδιά του, σύμφωνα με στοιχεία που διέρρευσαν και επικαλείται ο Guardian.

Τα αρχεία εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το αν τα παιδιά του ολιγάρχη έγιναν δικαιούχοι για να προστατεύσουν την περιουσία από το πιθανό πάγωμα περιουσιακών στοιχείων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η βρετανική εφημερίδα, καταπιστεύματα που είχαν να κάνουν με περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ρομάν Αμπράμοβιτς τροποποιήθηκαν για να μεταβιβαστεί η ωφέλιμη ιδιοκτησία στα παιδιά του λίγο πριν επιβληθούν κυρώσεις στον Ρώσο ολιγάρχη.

Τα αρχεία που διέρρευσαν και στα οποία κατάφερε να έχει πρόσβαση ο Guardian δείχνουν ότι 10 μυστικά υπεράκτια καταπιστεύματα που είχαν συσταθεί προς όφελος του Αμπράμοβιτς τροποποιήθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου του 2022, τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη του πολέμου του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία.

