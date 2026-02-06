Γροιλανδία: Καναδάς και Γαλλία ανοίγουν προξενεία σε ένδειξη υποστήριξης προς τη Δανία

Ο Καναδάς και η Γαλλία πρόκειται να ανοίξουν διπλωματικά προξενεία στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας την Παρασκευή, δείχνοντας την υποστήριξή τους προς τη σύμμαχό τους στο ΝΑΤΟ, τη Δανία, και το νησί της Αρκτικής.

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται μετά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να εξασφαλίσουν τον έλεγχο του ημιαυτόνομου δανικού εδάφους.

Τα προξενεία στη Γροιλανδία

Η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ, ταξίδεψε στο Νουούκ για να εγκαινιάσει το προξενείο, το οποίο, σύμφωνα με αξιωματούχους, θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα όπως η κλιματική κρίση και τα δικαιώματα των Ινουίτ. Μαζί της ήταν και η αυτόχθων γενική κυβερνήτης του Καναδά, Μαίρη Σάιμον.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο Ζαν-Νοέλ Πουαριέ θα αναλάβει καθήκοντα ως γενικός πρόξενος της χώρας, καθιστώντας τη Γαλλία την πρώτη χώρα της ΕΕ που ιδρύει γενικό προξενείο στη Γροιλανδία.

Ο Πουαριέ θα έχει «την αποστολή να εργαστεί για την εμβάθυνση των υφιστάμενων προγραμμάτων συνεργασίας με τη Γροιλανδία στους τομείς του πολιτισμού, της επιστήμης και της οικονομίας, ενισχύοντας παράλληλα τους πολιτικούς δεσμούς με τις τοπικές αρχές», ανέφερε το υπουργείο.

Ο Καναδάς είχε υποσχεθεί να ανοίξει προξενείο στη Γροιλανδία το 2024 – πριν από την πρόσφατη αναφορά του Τραμπ για εξαγορά – και η επίσημη εγκατάσταση αναβλήθηκε από τον Νοέμβριο λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Ο Ανάντ συναντήθηκε με τον Δανό ομόλογό του, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, στη Δανία την Πέμπτη και δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ως χώρες της Αρκτικής, ο Καναδάς και το Βασίλειο της Δανίας συνεργάζονται για την ενίσχυση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της συνεργασίας σε ολόκληρη την περιοχή».

Η Γαλλία αναφέρει ότι η απόφαση για την ίδρυση του διπλωματικού της σταθμού ελήφθη κατά την επίσκεψη του προέδρου της, Εμανουέλ Μακρόν, τον Ιούνιο.

Οι απειλές Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε τον Ιανουάριο ότι θα επιβάλει νέους δασμούς στη Δανία και σε επτά άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιτάχθηκαν στο αίτημά του για την κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, αλλά τελικά απέσυρε απότομα τις απειλές του αφού δήλωσε ότι είχε επιτευχθεί «πλαίσιο» για συμφωνία σχετικά με την πρόσβαση στο πλούσιο σε ορυκτά έδαφος με τη βοήθεια του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Λίγες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές για τη συμφωνία αυτή.

Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας για τη σύναψη συμφωνίας για την ασφάλεια στην Αρκτική.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας είχαν συμφωνήσει να δημιουργήσουν μια ομάδα εργασίας κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, πριν ο Τραμπ προχωρήσει στις απειλές του για την επιβολή δασμών.

Με πληροφορίες από Guardian