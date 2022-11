Γονείς διαγνώστηκαν με καρκίνο στο 4ο στάδιο με λίγες εβδομάδες διαφορά: «Είναι φρικτό»

Νωρίτερα φέτος, στη ζωή μιας οικογένειας στην Καλιφόρνια ήρθαν τα πάνω κάτω και δεν ήταν για καλό.

Τον Φεβρουάριο, η Λόρα Τομελόσο, συνταξιούχος υπάλληλος του υπουργείου Δικαιοσύνης, διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου στο τέταρτο στάδιο μετά από κολονοσκόπηση.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, ο σύζυγος της, Μάικλ, τροχονόμος στο επάγγελμα, έλαβε επίσης νέα που άλλαξαν τη ζωή του, όταν οι γιατροί τού είπαν ότι είχε καρκίνο στα φάρυγγα επίσης στο τέταρτο στάδιο.

«Είναι φρικτό, και για τη Λόρα- να το περνάει αυτό και να μαθαίνει ότι ο σύζυγός της θα το αντιμετωπίσει επίσης», είπε η Κάρι Σελίνι, οικογενειακή φίλη.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο καρκίνος του παχέος εντέρου της Λόρα έχει κάνει έκτοτε μετάσταση στις ωοθήκες.

LAPD Central Motor Ofcr Michael Tomelloso & Wife Need HELP! Both are diagnosed with Stage 4 Cancer & need support as they fight this battle for their children, see photos. @lapdhq @KCBSKCALDesk @nbcLA @KTLAnewsdesk @KTLAMorningNews @nidia_b @abc7 @FOXLA @latimes @LaOpinionLA pic.twitter.com/KmFHpugMLP