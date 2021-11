Μια gamer, με το ψευδώνυμο Squid Game καταγγέλλει ότι έχασε τη δουλειά της ακριβώς επειδή φέρει το ίδιο όνομα με την σειρά του Netflix.

Η Lydia Ellery, 32 ετών, είπε ότι οι εταιρείες πλέον διστάζουν να την προσλάβουν λόγω του σχέσης της αυτής με την κορεάτικη σειρά, παρά το γεγονός ότι η ίδια είναι γνωστή ως Squid Game για περισσότερο από μια δεκαετία.

Πρόσθεσε δε, ότι έχει επίσης υποστεί διαδικτυακό bullying από οπαδούς της σειράς. Ως αποτέλεσμα, η streamer του Twitch σκέφτεται να αλλάξει το όνομά της.

«Έχω δεχτεί πολύ μίσος από τους οπαδούς της σειράς και με έχουν απορρίψει για δουλειά εξαιτίας του ονόματος», είπε στο BBC.

Η Lydia, η οποία είναι από το Λονδίνο αλλά ζει στο Μπρίστολ, είναι σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως ο ιστότοπος ροής παιχνιδιών Twitch και το Instagram με το όνομα Squid Game και ως SquidGaming στο Twitter για 11 χρόνια.

Έχει 42.300 ακόλουθους στο Twitch και είναι επίσης μέλος του Yogscast, μιας συλλογικότητας με περισσότερους από επτά εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube.

«Για μένα ήταν απλώς ένα ανόητο όνομα που σκέφτηκα εκείνη την ώρα», είπε. «Οι φίλοι μου με φώναζαν καλαμάρι γιατί έχει ομοιοκαταληξία με το όνομά μου».

Η κορεατική τηλεοπτική σειρά, που αφηγείται την ιστορία υπερχεωμένων ανθρώπων, που αναγκάζονται να παίζουν θανατηφόρα παιδικά παιχνίδια για χρήματα, έχει γίνει viral.

Τη σειρά του Netflix παρακολούθησαν 142 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες κυκλοφορίας του με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της προσοχής αυτής να έχει πέσει πάνω στη Lydia.

«Επειδή η σειρά δεν έχει επίσημο λογαριασμό στο Instagram, κατακλύστηκε ο λογαριασμός μου από ανθρώπους που μου έκαναν tag ή μου έστελναν μηνύματα νομίζοντας ότι ήμουν η εκπομπή», είπε.

Για να προωθήσει τη σειρά «Squid Game», το Netflix χρησιμοποιεί τον λογαριασμό της πλατφόρμας.

Ορισμένα από τα μηνύματα ωστόσο που έλαβε η Lydia ήταν πολύ επιθετικά με αποτέλεσμα να έρχεται αντιμέτωπη με κρίσεις άγχους.

«Άρχισα να λαμβάνω υβριστικά μηνύματα. Ο κόσμος θύμωνε μαζί μου επειδή ήταν σούπερ οπαδοί της σειράς και θεωρούσαν ότι εγώ είχα πάρει τον λογαριασμό από τη σειρά. Έπρεπε να απενεργοποιήσω τις ειδοποιήσεις στο Instagram μου επειδή ήταν αδιάκοπες. Το τηλέφωνό μου έχει γεμίσει» είπε.

Οι λογαριασμοί της Lydia ήταν τόσο δημοφιλείς που πολλές φορές την «έκοβαν» στα social media και στη συνέχεια της ζητούσαν να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασής της.

«Οι άνθρωποι έκαναν αναφορά στον λογαριασμό μου και ατελείωτοι προσπάθησαν να τον χακάρουν. Συνεχίζω να λαμβάνω email από άτομα που προσπαθούν να συνδεθούν. Ήταν πραγματικά απογοητευτικό», είπε.

Η Lydia είπε ότι σε συνδυασμό με την απώλεια εισοδήματος και τη σχέση με την τηλεοπτική σειρά, σκέφτεται να αλλάξει το όνομά της και το εμπορικό σήμα που έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί περισσότερο από μία δεκαετία.

«Το SEO μου είναι εντελώς μπερδεμένο τώρα. Αν ψάξετε για εμένα και την επωνυμία μου, που έχω για πάνω από 10 χρόνια, το μόνο που βλέπετε είναι η τηλεοπτική σειρά. Πιο πρόσφατα με απέρριψαν για δουλειά λόγω αυτού. Υποθέτω ότι αιτία είναι οι συνειρμοί που δημιουργεί η σειρά. Είναι μια πολύ βίαιη σειρά» λέει η ίδια.

Ενώ δεν θέλει να αλλάξει το όνομά της, δεν είναι σίγουρη αν έχει άλλη επιλογή. «Αισθάνομαι απογοητευμένη με όλη την όλη κατάσταση και είμαι απίστευτα κουρασμένη», είπε.

Looks like I might have to change my handle after all. I've lost 2 amazing presenting opportunities because people don't want to hire me with my "squid game" handle. This is really getting me down now.