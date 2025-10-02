ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης: Από αύριο ξεκινά η επιστροφή των 27 Ελλήνων από το Global Sumud Flotilla

Η επιστροφή των 27 αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά

Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
Καθυστέρηση παρουσιάζει ο επαναπατρισμός των μελών της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στο Global Sumud Flotilla, μετά την αναχαίτιση των σκαφών από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, καθ’ οδόν για τη Γάζα.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι οι 27 Έλληνες επιβαίνοντες –ανάμεσά τους και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Κατερίνα Πέρκα– μεταφέρονται προς λιμάνι του νοτίου Ισραήλ. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, λόγω της θρησκευτικής εορτής στο Ισραήλ, η διαδικασία επαναπατρισμού δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα αλλά θα ξεκινήσει από αύριο.

«Επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και με ενημέρωσαν ότι το πλοίο καταπλέει σε λίγο στο λιμάνι του νοτίου Ισραήλ. Ο πρέσβης μας στο Τελ Αβίβ έχει ήδη λάβει οδηγίες να παραστεί εκεί και να μεριμνήσει για τη μεταφορά των Ελλήνων στην πατρίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κακλαμάνης.

Η επιστροφή των 27 αναμένεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά.

