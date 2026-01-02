ΕΛΛΑΔΑ
Τέλη κυκλοφορίας: Πάνω από 750.000 ιδιοκτήτες δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα - Τι πρόστιμα θα τους επιβληθούν

Τα οχήματα που τέθηκαν σε ακινησία έφτασαν τα 208.976

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας οχημάτων για το 2026. Από το σύνολο των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων, εμπρόθεσμα πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 5,94 εκατομμύρια. Δηλαδή, ποσοστό 88%.

Το ποσοστό αυτό είναι στα ίδια επίπεδα με τα τέλη κυκλοφορίας του 2025.

Όσοι δεν κατάφεραν να πληρώσουν το ποσό που τους αντιστοιχούσε από σήμερα είναι αντιμέτωποι με νέες κλιμακωτές προσαυξήσεις, όπως προκύπτει από στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας

Υπενθυμίζεται ότι το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη καταβολή είναι:

  • 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/2/2026.
  • 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/3/2026.
  • ισόποσο των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση:
  1. εξόφλησης από 3/3/2026 και μετέπειτα ή
  2. μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2026.

Τα ανωτέρω πρόστιμα μειώνονται στο 50% για τα επιβατικά οχήματα δημοσίας χρήσης (ταξί), τα φορτηγά και τα λεωφορεία.

Σε ό,τι αφορά τα οχήματα, που τέθηκαν σε ακινησία, αυτά έφτασαν τα 208.976.

