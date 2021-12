Ο αμερικανικός διαμεταφορέας Flexport θα μεταφέρει με τρία αεροσκάφη του τρία φορτία πατάτας στην Ιαπωνία όπου οι ελλείψεις οδήγησαν τα McDonald’s να περιορίσουν το μέγεθος των προσφερόμενων μερίδων.



«Η Flexport μόλις συμφώνησε να μεταφέρει με τρία Boeing 747 φορτία πατάτας στην Ιαπωνία για να βοηθήσει με την έλλειψη των french fries» ανέφερε ο Ράιαν Πίτερσεν, διευθυντής της εταιρείας σε Tweet του, χωρίς ωστόσο να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες.



