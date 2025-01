Γιατί η Ταϊβάν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Γροιλανδία

Η Ταϊβάν είναι μια νησιωτική δημοκρατία που βρίσκεται σε μια εύθραυστη γεωπολιτική θέση, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Η αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή χρήση στρατιωτικής βίας προκειμένου να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας και της Διώρυγας του Παναμά προκάλεσε ανησυχία και έντονο προβληματισμό στην Ταϊπέι.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν, αν και επισήμως σιωπηλή, παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, καθώς βλέπει παραλληλισμούς με τη δική της κατάσταση και το διαρκές απειλητικό αφήγημα της Κίνας για πιθανή στρατιωτική επέμβαση στο νησί, σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του Politico. Η απότομη και απρόβλεπτη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά στη Γροιλανδία και τον Παναμά δημιούργησε κύμα ανησυχίας στην Ταϊβάν. Ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας για λόγους «διεθνούς ασφάλειας», έθεσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο.

Ταϊβανέζοι αξιωματούχοι και αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι μια ανάλογη αλλαγή στρατηγικής από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη διαχρονική υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς την Ταϊβάν.

Ο πρώην εκπρόσωπος της προεδρίας της Ταϊβάν, Kolas Yotaka, έγραψε σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter): «Αυτή η ρητορική μάς θυμίζει την αβεβαιότητα που συνοδεύει έναν Τραμπ 2.0. Ίσως να μην το εννοεί κυριολεκτικά, αλλά πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη».

Taiwanese people want to believe in Trump. Our pro-democracy media mostly covers him in a positive light. But his comments on Greenland, Canada, and Panama, remind us of the uncertainty that comes with Trump 2.0. He may not mean it literally but we should take it seriously.