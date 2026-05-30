Λευκός Οίκος: Βγήκαν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ «συνεχίζει να χαίρει άκρας υγείας», σύμφωνα με ιατρική έκθεση που δημοσιεύθηκε έπειτα από τις ετήσιες ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας στις οποίες υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε λίγες ημέρες, κλείνει τα 80ά έτη του.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να χαίρει άκρας υγείας και είναι σε ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και γενική φυσική κατάσταση», δήλωσε ο γιατρός του Λευκού Οίκου Σον Μπαρμπαμπέλα, κρίνοντάς τον «πλήρως ικανό να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και του αρχηγού του κράτους».

Μετά την ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων του, την Τρίτη, στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed κοντά στην Ουάσινγκτον, το τρίτο του check-up μέσα σε 13 μήνες, ο Τραμπ δήλωσε ότι «όλα πήγαν τέλεια».

Ο Τραμπ ο οποίος γίνεται 80 ετών στις 14 Ιουνίου, συχνά αυτοαποκαλείται ως πιο ενεργητικός και σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τον Τζο Μπάιντεν, τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, ο οποίος έφυγε από το αξίωμα πέρυσι σε ηλικία 82 ετών, αφού αντιμετώπισε ερωτήσεις σχετικά με την καταλληλότητά του για τη θέση.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε, σε κάποιες περιπτώσεις, με αιματώματα ή μώλωπες στον δεξιό καρπό, που ενίοτε καλύπτει με μακιγιάζ.

Ο Λευκός Οίκος τα απέδωσε στο ότι παίρνει ασπιρίνη για καρδιαγγειακούς λόγους, ή/και στις «συχνές χειραψίες» που ανταλλάσσει.

Ακόμη, η προεδρία έχει ανακοινώσει ότι ο Τραμπ πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, διαδεδομένη καλοήθη πάθηση, που εκδηλώνεται στην περίπτωσή του με πρήξιμο στους αστραγάλους, ενώ προκαλεί επίσης συχνά κράμπες.

