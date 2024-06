Γερμανία: Μεγάλη διαδήλωση κατά του AfD στο Έσεν

Δύο αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση και τραυματίστηκαν σοβαρά σήμερα από διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην διοργάνωση του συνεδρίου του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) στην πόλη Έσεν.

Το συμβάν συνέβη κοντά στην αίθουσα του συνεδρίου: «Άγνωστοι κλώτσησαν δύο αστυνομικούς στο κεφάλι» και συνέχισαν να «τους χτυπούν ενώ βρίσκονταν στο έδαφος». «Σοβαρά τραυματισμένοι», οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, τόνισε η αστυνομία.

Στο περιθώριο των διαδηλώσεων κατά του AfD σημειώθηκαν βίαια επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας, με αποτέλεσμα 11 αστυνομικοί να τραυματιστούν και δεκάδες άτομα να συλληφθούν, ενώ πολλοί από τους συνέδρους χρειάστηκαν αστυνομική συνοδεία προκειμένου να μεταβούν στον χώρο του συνεδρίου.

You're watching 1000's of antifascists hitting the streets of #Essen today to confront the far right AfD convention in Germany. If we wanna destroy fascism comrades, we gotta take control of the streets. Solidarity with German antifascists. #antireport pic.twitter.com/KdirMf3nER