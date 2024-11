Γεννήθηκαν υγιή τα πρώτα μικρά από κλωνοποιημένο κουνάβι

Ένα κλωνοποιημένο μαυροπόδαρο κουνάβι με το όνομα Antonia γέννησε δύο υγιή μωρά και σηματοδοτεί την πρώτη φορά που κλώνος απειλούμενου είδους των ΗΠΑ αναπαράγεται επιτυχώς.

Η γέννηση των μικρών της Antonia, αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη διασφάλιση του μέλλοντος των μαυροπόδαρων κουναβιών, που συγκαταλέγονται στα πιο απειλούμενα υπό εξαφάνιση θηλαστικά της Βόρειας Αμερικής.

Η Antonia, δημιουργήθηκε από το γενετικό υλικό της Willa, ενός μαυροπόδαρου κουναβιού, το DNA του οποίου συλλέχθηκε το 1988 και διατηρήθηκε στον ζωολογικό κήπο του ζωολογικού κήπου του Σαν Ντιέγκο. Η Willa ήταν μοναδική ως προς τη γενετική της ποικιλομορφία και έδωσε στους μελετητές και τους συντηρητές της, ένα πολύτιμο χαρακτηριστικό που οι επιστήμονες επιθυμούν διακαώς να επαναφέρουν στον σημερινό πληθυσμό των μαυροπόδαρων κουνάβων.

