Πόλεμος στο Ιράν: Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford είναι πιθανόν να αποχωρήσει από τη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, μαζί με την ομάδα κρούσης του, αναμένεται να αποχωρήσει από την περιοχή της Μέσης Ανατολής μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το CBS, το οποίο επικαλείται επιβεβαίωση ανώτερου Αμερικανού αξιωματούχου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν στάσιμες, ενώ η αποχώρηση του αεροπλανοφόρου θα ανακουφίσει περίπου 4.500 ναύτες που βρίσκονται σε αποστολή για πάνω από 10 μήνες.

Το USS Gerald R. Ford είναι ένα από τα τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα που επιχειρούν στην περιοχή, μαζί με τα USS George H.W. Bush και USS Abraham Lincoln.

Το αεροπλανοφόρο Ford επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ τα άλλα δύο βρίσκονται στην Αραβική Θάλασσα, στο πλαίσιο επιχειρήσεων επιτήρησης και αποκλεισμού, στοχεύοντας πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο ή προϊόντα από το Ιράν.

Αποχώρηση του USS Gerald Ford εν μέσω αδιεξόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Η αποχώρησή του εκτιμάται ότι θα μειώσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στον θαλάσσιο αποκλεισμό.

Το πλοίο έχει παραμείνει σε αποστολή για 309 ημέρες, το μεγαλύτερο διάστημα για σύγχρονο αμερικανικό αεροπλανοφόρο, με αναφορές να κάνουν λόγο ακόμη και για τεχνικές φθορές λόγω της παρατεταμένης ανάπτυξης.

Με την επιστροφή του στη Βιρτζίνια, γύρω στα μέσα Μαΐου, αναμένεται να περάσει από συντήρηση και επισκευές.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν νέες στρατιωτικές επιλογές στην περιοχή, την ώρα που η Ουάσινγκτον συνεχίζει την πολιτική αποκλεισμού των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, στο πλαίσιο της πίεσης προς την Τεχεράνη.