ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά στην Πάρνηθα: Νέα ενημέρωση από την Πυροσβεστική

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πάρνηθος - Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΠΑΡΝΗΘΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Facebook Twitter
Φωτιά ξέσπασε στην Πάρνηθα το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου / Φωτ.: Eurokinissi
0

Νέα ενημέρωση για τη φωτιά στην Πάρνηθα εξέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Πέμπτης, σε δασική περιοχή στη θέση Μαυροβούνι, στην Πάρνηθα, οριοθετήθηκε.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν μεγάλη, καθώς στην κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 95 πυροσβέστες, 22 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 4 αεροσκάφη και ένα drone. Συμμετείχαν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του δήμου.

Στη νεότερη ενημέρωση αναφέρεται ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ, όπου είχε διακοπεί λόγω της φωτιάς.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

THE LIFO TEAM
 
 