Ο Τραμπ εξετάζει μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία μετά τη διαμάχη με τον Μερτς

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα απειλή κατά της Γερμανίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σύντομα θα μπορούσε να μειώσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία εκεί, καθώς συνεχίζει τη διαμάχη του με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Η απειλή του Αμερικανού προέδρου ήρθε αφού ο Μερτς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον «ταπεινώνεται» από την ιρανική ηγεσία, επικρίνοντας την έλλειψη στρατηγικής των ΗΠΑ στον πόλεμο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο πιθανής μείωσης των στρατευμάτων στη Γερμανία, και σχετική απόφαση θα ληφθεί μέσα στο προσεχές σύντομο χρονικό διάστημα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

Οι ΗΠΑ διατηρούν αρκετές σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη χώρα, μεταξύ των οποίων το αρχηγείο της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ (EUCOM) και της Αφρικανικής Διοίκησης των ΗΠΑ (AFRICOM), η αεροπορική βάση Ράμσταϊν και το Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο Λάντστουλ, το μεγαλύτερο αμερικανικό νοσοκομείο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Η απειλή για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προστίθεται στη σύγκρουση του Τραμπ με το ΝΑΤΟ, λόγω της άρνησης της συμμαχίας να συνδράμει τις ΗΠΑ στον δίμηνο πλέον πόλεμό τους.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ εκφράζει σχέδια για μείωση στρατευμάτων στη Γερμανία.

Κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, είχε επίσης κινηθεί προς την κατεύθυνση περικοπής των αμερικανικών δυνάμεων στη Γερμανία, επειδή - όπως έλεγε - η χώρα δαπανούσε πολύ λίγα για την άμυνα.

Τον Ιούνιο του 2020, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα απέσυρε περίπου 9.500 από τους περίπου 34.500 Αμερικανούς στρατιώτες που τότε στάθμευαν στη Γερμανία, όμως η διαδικασία δεν ξεκίνησε ποτέ στην πράξη. Ο Δημοκρατικός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, σταμάτησε επισήμως το σχέδιο απόσυρσης λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2021.

Η σχέση Μερτς – Τραμπ

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Μερτς δήλωσε ότι η προσωπική του σχέση με τον Τραμπ παραμένει «τόσο καλή όσο ποτέ», ωστόσο σημείωσε ότι «είχε αμφιβολίες από την αρχή για όσα ξεκίνησαν εκεί με τον πόλεμο στο Ιράν».

Ο Μερτς συναντήθηκε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Μάρτιο, λίγες μόλις ημέρες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν.

Τότε, ο Μερτς είχε πει στον Τραμπ ότι η Γερμανία ήταν πρόθυμη να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον για μια στρατηγική σχετικά με την επόμενη μέρα, σε περίπτωση που η σημερινή ιρανική κυβέρνηση πάψει να υπάρχει. Παράλληλα, είχε εκφράσει ανησυχία ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην παγκόσμια οικονομία.

Η ανησυχία του - όπως και πολλών άλλων Ευρωπαίων ηγετών - έχει ενταθεί, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, της κρίσιμης θαλάσσιας οδού μέσω της οποίας, πριν από την έναρξη του πολέμου, διερχόταν περίπου το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου. Το πέρασμα παραμένει ουσιαστικά κλειστό από την έναρξη της σύγκρουσης, στις 28 Φεβρουαρίου.

«Υποφέρουμε σημαντικά στη Γερμανία και στην Ευρώπη από τις συνέπειες, για παράδειγμα, του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Μερτς την Τετάρτη, λίγες ώρες πριν από την ανάρτηση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Και υπό αυτή την έννοια, καλώ να λυθεί αυτή η σύγκρουση».

Ο Μερτς πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του βρίσκεται «σε καλούς όρους επικοινωνίας» με την κυβέρνηση Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δύσκολα κρύβει την ενόχλησή του προς τον Μερτς.

Την Τρίτη έγραψε: «Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, θεωρεί ότι είναι εντάξει να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο. Δεν ξέρει για τι μιλάει!», προσθέτοντας ότι «δεν αποτελεί έκπληξη που η Γερμανία τα πηγαίνει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και σε άλλους τομείς!»

Με πληροφορίες από euronews.com