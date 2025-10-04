Γάζα: Το Ισραήλ σταματά τις επιδρομές - Εν αναμονή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ

Το Ισραήλ διέταξε τον στρατό να σταματήσει την εκστρατεία στην Πόλη της Γάζας, ενόψει του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι του δόθηκε εντολή να «προχωρήσει στην ενίσχυση της ετοιμότητας» για την εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ. Το ραδιόφωνο του στρατού μετέδωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα θα περιοριστούν «στο ελάχιστο», με τις μονάδες να έχουν πλέον αμυντικό μόνο ρόλο.

Οι εντολές ήρθαν καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα το βράδυ της Παρασκευής, αφού χαιρέτισε τη μερική αποδοχή της πρότασής του από τη Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν και σήμερα. Νωρίτερα, τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι άμαχοι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιδρομές σε κατοικία στην Πόλη της Γάζας και σε σκηνή εκτοπισμένων στην περιοχή αλ-Μαουάσι. Παράλληλα, drones έπληξαν επίσης συγκέντρωση πολιτών κοντά σε φούρνο στο κέντρο της Πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει και τους 48 εναπομείναντες ομήρους και να παραδώσει την εξουσία διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ζήτησε να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τα υπόλοιπα σημεία της πρότασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως, με βάση την απάντηση της Χαμάς, η οργάνωση είναι έτοιμη για ειρήνη.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Σημειώνεται πως την Παρασκευή, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι δεσμεύεται να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα. Μετά την αποδοχή της πρότασης από τη Χαμάς και την έγκρισή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δέχεται πλέον αυξημένες πιέσεις να εφαρμόσει το σχέδιο, το οποίο έχει τύχει ευρείας διεθνούς και εγχώριας αποδοχής.

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι το σχέδιο Τραμπ αποτελεί «πραγματική ευκαιρία για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου» και εξέφρασε τη στήριξή του στον Νετανιάχου ώστε να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Οι ισραηλινές διαπραγματευτικές ομάδες έχουν λάβει εντολή να προετοιμαστούν για την επανέναρξη των συνομιλιών από σήμερα, με στόχο την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Αν και πολλές λεπτομέρειες του σχεδίου και της τελικής του εφαρμογής παραμένουν ασαφείς, φαίνεται πως η δυναμική για μια συμφωνία ενισχύεται. Οι θετικές δηλώσεις τόσο της Χαμάς όσο και του Τραμπ δείχνουν ότι η πιθανότητα τερματισμού του πολέμου στη Γάζα είναι πιο κοντά από ό,τι τους τελευταίους μήνες.

Αναλυτικότερα, το σχέδιο του Τραμπ περιλαμβάνει:

άμεση παύση των εχθροπραξιών στη Γάζα,

απελευθέρωση των 48 Ισραηλινών ομήρων εντός 72 ωρών σε αντάλλαγμα για πάνω από 1.000 Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους,

σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα,

αφοπλισμό της Χαμάς και

τη δημιουργία μεταβατικής διοίκησης της περιοχής υπό την ηγεσία του ίδιου του Τραμπ.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης μαζική ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, τμήματα της οποίας βιώνουν λιμό λόγω του αποκλεισμού από το Ισραήλ, καθώς και την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης περιοχής.

Σε γενικές γραμμές, το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου θεωρείται σε μεγάλο βαθμό δυσμενές για τη Χαμάς, ενώ το Ισραήλ καλείται να κάνει ελάχιστες υποχωρήσεις.

Με πληροφορίες από Guardian