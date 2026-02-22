ΗΠΑ: Νεκρός άνδρας που προσπάθησε να εισέλθει παράνομα στην ιδιοκτησία του Τραμπ στη Φλόριντα

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα που προσπάθησε να εισέλθει παράνομα στην ιδιοκτησία Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, στις 22 Φεβρουαρίου, γύρω στις 1:10 π.μ., ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών δέχθηκε πυροβολισμό από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και έναν βοηθό του σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς (PBSO) μετά από παράνομη είσοδο στην ασφαλή περίμετρο του Μαρ-α-Λάγκο.

Ο άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί εν αναμονή της ενημέρωσης των συγγενών του, κηρύχθηκε νεκρός στο σημείο.

Ο άνδρας είχε εντοπιστεί στη βόρεια πύλη της ιδιοκτησίας Μαρ-α-Λάγκο να μεταφέρει κάτι που έμοιαζε με κυνηγετικό όπλο και ένα δοχείο καυσίμου.

Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν γίνει γνωστές.

Με πληροφορίες από Sky News και LBC