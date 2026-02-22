Το Πακιστάν εξαπέλυσε θανατηφόρες επιθέσεις στο Αφγανιστάν

Το Πακιστάν πραγματοποίησε πολλαπλές αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Αφγανιστάν, οι οποίες, σύμφωνα με τους Ταλιμπάν, προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 18 ατόμων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Το Ισλαμαμπάντ δήλωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο επτά υποτιθέμενα στρατόπεδα και κρησφύγετα μαχητών κοντά στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν και ότι πραγματοποιήθηκαν μετά τις πρόσφατες βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας στο Πακιστάν.

Το Αφγανιστάν καταδίκασε τις επιθέσεις, δηλώνοντας ότι είχαν ως στόχο πολλά σπίτια πολιτών και μια θρησκευτική σχολή.

Οι νέες επιθέσεις του Πακιστάν στο Αφγανιστάν

Οι νέες επιθέσεις έρχονται μετά την επίτευξη μιας εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών τον Οκτώβριο, μετά από θανατηφόρες διασυνοριακές συγκρούσεις, αν και συνεχίστηκαν οι μάχες.

Το υπουργείο Άμυνας των Ταλιμπάν δήλωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο πολιτικές περιοχές των επαρχιών Νανγκαράρ και Πακτίκα και είχαν σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους.

Στο χωριό Γκίρντι Κας, στην περιοχή Μπιχσούντ της Νανγκαράρ, ένας άνδρας ονόματι Σαχαμπουντίν είπε στους δημοσιογράφους, δείχνοντας το κατεστραμμένο σπίτι του, ότι από τα 23 μέλη της οικογένειάς του, μόνο πέντε είχαν επιζήσει της επίθεσης.

Ο τοπικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Σαγιέντ Ταΐμπ Χαμντ, δήλωσε ότι 18 μέλη της οικογένειας είχαν σκοτωθεί.

Νωρίτερα, το BBC είχε ενημερωθεί ότι περίπου 20 άτομα θεωρούνταν νεκρά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι στις άλλες περιοχές που χτυπήθηκαν. Ένας ξενώνας και μια θρησκευτική σχολή ήταν οι στόχοι στις περιοχές Μπερμάλ και Ουργκούν της επαρχίας Πακτίκα, αλλά ήταν άδειοι τη στιγμή των επιθέσεων, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και κατοίκους που μίλησαν στο BBC.

Το Υπουργείο Πληροφοριών και Ραδιοτηλεόρασης του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «επιλεκτικές επιθέσεις βάσει πληροφοριών σε επτά στρατόπεδα και κρησφύγετα τρομοκρατών».

Σε δήλωση που εξέδωσε στις X, ανέφερε ότι οι στόχοι περιλάμβαναν μέλη της απαγορευμένης οργάνωσης Tehreek-i-Taliban Pakistan, την οποία η κυβέρνηση αποκαλεί «Fitna al Khawarij», καθώς και τους συνεργάτες τους και την οργάνωση Islamic State-Khorasan Province.

Συνεχίζονται οι εντάσεις

Το υπουργείο χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως «αντίποινα» στις πρόσφατες βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας στο Πακιστάν από τρομοκρατικές ομάδες που, όπως ανέφερε, προστατεύονται από την Καμπούλ.

Οι πρόσφατες επιθέσεις στο Πακιστάν περιλαμβάνουν μια επίθεση σε σιιτικό τζαμί στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ νωρίτερα αυτό το μήνα, καθώς και άλλες που έλαβαν χώρα από την έναρξη του ιερού μήνα του Ραμαζανιού αυτή την εβδομάδα.

Το Πακιστάν κατηγόρησε τους Αφγανούς Ταλιμπάν ότι δεν έλαβαν μέτρα κατά των μαχητών, προσθέτοντας ότι είχε «αποδεικτικά στοιχεία» ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από μαχητές κατόπιν εντολών της ηγεσίας τους στο Αφγανιστάν.

Το υπουργείο Άμυνας των Ταλιμπάν δημοσίευσε αργότερα στο X καταδικάζοντας τις επιθέσεις ως «κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας του Αφγανιστάν», προσθέτοντας ότι αποτελούσαν «σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Προειδοποίησε ότι «θα ληφθεί κατάλληλη και μετρημένη αντίδραση σε κατάλληλο χρόνο», προσθέτοντας ότι «οι επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων και θρησκευτικών ιδρυμάτων υποδηλώνουν την αποτυχία του πακιστανικού στρατού στον τομέα της πληροφορίας και της ασφάλειας».

Οι επιθέσεις έρχονται λίγες μέρες μετά τη μεσολάβηση της Σαουδικής Αραβίας για την απελευθέρωση τριών Πακιστανών στρατιωτών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι οποίοι είχαν συλληφθεί στην Καμπούλ κατά τη διάρκεια συνοριακών συγκρούσεων τον περασμένο Οκτώβριο.

Οι συγκρούσεις αυτές έληξαν με μια προσωρινή εκεχειρία τον ίδιο μήνα, μετά τις χειρότερες μάχες από την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021.

Το Πακιστάν και το Αφγανιστάν μοιράζονται ένα ορεινό σύνορο μήκους 1.600 μιλίων (2.574 χλμ.).

Με πληροφορίες από BBC