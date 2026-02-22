ΔΙΕΘΝΗ
Financial Times: Μυστική συμφωνία Ιράν-Ρωσίας για χιλιάδες προηγμένους πυραύλους

Το δημοσίευμα επικαλείται διαρροή ρωσικών εγγράφων

Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Το Ιράν σύναψε μια μυστική συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων φορητών, προηγμένων πυραύλων, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, δεσμεύει τη Ρωσία να παραδώσει 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης «Verba» και 2.500 πυραύλους «9M336» μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, αναφέρει το δημοσίευμα.

Οι Financial Times επικαλούνται διαρροή ρωσικών εγγράφων που περιήλθαν στην κατοχή τους και πολλά άτομα που έχουν γνώση αυτής της συμφωνίας.

Το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα αυτές τις πληροφορίες.

Με πληροφορίες από Financial Times και Reuters

