Η Κίνα ξεπερνά τις ΗΠΑ ως ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Κίνα έχει ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας, ενώ ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προετοιμάζεται για την πρώτη του επίσκεψη στο Πεκίνο από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ο Μερτς θα μεταβεί στην Κίνα την Τρίτη και θα γίνει δεκτός με στρατιωτικές τιμές την Τετάρτη στο Πεκίνο από τον πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ, πριν συναντήσει αργότερα τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για συνομιλίες κατά τη διάρκεια δείπνου, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του Σεμπάστιαν Χίλε.

Τα στοιχεία για τις εμπορικές σχέσεις Γερμανίας και Κίνας

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας δημοσίευσε την Παρασκευή στοιχεία που δείχνουν ότι η Κίνα επανήλθε στην πρώτη θέση ως η σημαντικότερη αγορά της χώρας με 251 δισ. ευρώ σε εμπορικές συναλλαγές το 2025, σημειώνοντας αύξηση 2,2% σε σχέση με το 2024, όταν οι ΗΠΑ ήταν ο κορυφαίος προορισμός εξαγωγών της χώρας.

Η Γερμανία εισήγαγε εμπορεύματα αξίας περίπου 170,6 δισ. ευρώ από την Κίνα το 2025, υπερδιπλασιάζοντας την αξία των εξαγωγών από τη Γερμανία προς την Κίνα, η οποία ανήλθε σε 81,3 δισ. ευρώ.

Το εμπόριο με τις ΗΠΑ ανήλθε σε 240 δισ. ευρώ, με τους αμφιλεγόμενους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ να αποτελούν εν μέρει έναν πιθανό παράγοντα για τη μείωση του εμπορίου κατά 5%.

Ο Χίλε δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια του διήμερου ταξιδιού του στην Κίνα, ο Μερτς θα επισκεφθεί επίσης την Απαγορευμένη Πόλη, την κινεζική εταιρεία Unitree Robotics, τον γερμανικό κατασκευαστή αυτοκινήτων Mercedes-Benz και τον κατασκευαστή τουρμπίνων Siemens Energy. Θα επισκεφθεί επίσης την πόλη Χανγκτζόου

στην ανατολική Κίνα.

Ο Μερτς αναμένεται να θίξει μια σειρά θεμάτων κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, μεταξύ των οποίων ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το εμπόριο.

Το ζήτημα της αυτοκινητοβιομηχανίας

Οι σχέσεις της Γερμανίας με την Κίνα στον τομέα του εμπορίου είναι πολύπλοκες, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σημαντική παρουσία στην παραγωγή της χώρας. Η Volkswagen την έχει χαρακτηρίσει ως «δεύτερη εγχώρια αγορά», ενώ η BMW και η Mercedes-Benz εξαρτώνται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τις πωλήσεις στην Κίνα για την οικονομική τους επιτυχία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της BMW, Όλιβερ Τσίπζε, θα είναι ένας από τους 30 εκπροσώπους επιχειρήσεων που θα συνοδεύσουν τον Μερτς στο ταξίδι. «Οι πολύπλοκες παγκόσμιες προκλήσεις μπορούν να επιλυθούν μόνο με συνεργασία», δήλωσε ο Τσίπζε στο Reuters. «Με το ταξίδι του στην Κίνα, ο καγκελάριος στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για διάλογο και συνεργασία».

Η ΕΕ επιθυμεί να μειώσει τους κινδύνους και έχει εισαγάγει διάφορες πρωτοβουλίες για να απεξαρτηθεί από την Κίνα, η οποία κυριαρχεί στον τομέα της προμήθειας σπάνιων γαιών, επεξεργασμένων σπάνιων γαιών, κρίσιμων ορυκτών και εξευγενισμένων κρίσιμων ορυκτών, συμπεριλαμβανομένου του λιθίου που απαιτείται για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και των μαγνητών που χρησιμοποιούνται σε όλα τα προϊόντα, από αυτοκίνητα και ψυγεία έως στρατιωτικά αεροσκάφη.

Η ανάγκη της Γερμανίας να στηρίξει την αυτοκινητοβιομηχανία, έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας, έχει κάνει την προσέγγισή της όσον αφορά τα εμπόδια στις κινεζικές εισαγωγές λιγότερο αυστηρή.

Ψήφισε κατά της απόφασης της ΕΕ να εισαγάγει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2024.

Με πληροφορίες από Guardian

