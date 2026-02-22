ΗΠΑ: Η οικονομία επιβραδύνεται τους τελευταίους μήνες μετά από μια ταραχώδη χρονιά

Η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε στο τέλος του περασμένου έτους, καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες μειώθηκαν και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έκλεισε.

Η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,4% κατά τους τρεις μήνες έως τον Δεκέμβριο, υποχωρώντας από το ισχυρό 4,4% του προηγούμενου τριμήνου.

Αυτό ολοκλήρωσε μια ταραχώδη χρονιά για την αμερικανική οικονομία, η οποία έχει πληγεί από νέους δασμούς, αυστηρά μέτρα κατά της μετανάστευσης, περικοπές στις κυβερνητικές δαπάνες και επίμονο πληθωρισμό.

Η κατάσταση της οικονομίας στις ΗΠΑ

Συνολικά, η οικονομία σημείωσε αύξηση 2,2% το 2025, με καλύτερες επιδόσεις από ό,τι πολλοί είχαν προβλέψει ενόψει αυτών των πιέσεων.

Παρά την υποκείμενη δυναμική, οι απότομες μεταβολές στην εμπορική πολιτική κατά τη διάρκεια του έτους οδήγησαν τα οικονομικά στοιχεία σε μια διαδρομή γεμάτη ανατροπές.

Η χρονιά ξεκίνησε με μια ήπια συρρίκνωση, που τροφοδοτήθηκε εν μέρει από την αύξηση των εισαγωγών - οι οποίες αφαιρούνται από τον υπολογισμό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) - καθώς οι εταιρείες έσπευσαν να εισάγουν εμπορεύματα στη χώρα πριν από την επιβολή των δασμών.

Η ανάπτυξη ανέκαμψε την άνοιξη και το καλοκαίρι, καθώς οι εισαγωγές από το εξωτερικό επιβραδύνθηκαν, πριν επιβραδυνθεί ξανά τους τελευταίους μήνες του έτους, καθώς οι εισαγωγές ανέκαμψαν.

Η δημοσίευση των εμπορικών στοιχείων την Πέμπτη - τα οποία έδειξαν αύξηση του εμπορικού ελλείμματος τον Δεκέμβριο - προκάλεσε μια σειρά από επείγουσες προς τα κάτω αναθεωρήσεις των προβλέψεων για την ανάπτυξη για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, η επιβράδυνση ήταν ακόμη πιο σοβαρή από ό,τι είχαν προβλέψει πολλοί οικονομολόγοι.

«Η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης κατέληξε να επιβαρύνει πολύ περισσότερο την οικονομία» από ό,τι υποδείκνυαν άλλα στοιχεία, έγραψε σε σημείωμά του ο Πολ Άσγορθ, επικεφαλής οικονομολόγος της Capital Economics για τη Βόρεια Αμερική. Ανέφερε ότι αναμένει η πτώση αυτή να αντιστραφεί τους επόμενους μήνες.

Πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να μετριάσει τις προσδοκίες, επισημαίνοντας το κλείσιμο της κυβέρνησης, για το οποίο κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς. Είπε ότι «κόστισε στις ΗΠΑ τουλάχιστον δύο μονάδες του ΑΕΠ».

Με πληροφορίες από BBC