Μεξικό: Νεκρός ο «Ελ Μέντσο», ο πιο καταζητούμενος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας

Η κυβέρνηση του Μεξικού ανακοίνωσε την Κυριακή ότι σκότωσε τον πιο καταζητούμενο αρχηγό καρτέλ της χώρας, σε μια επιχείρηση που θεωρείται σημαντικό πλήγμα για το οργανωμένο έγκλημα αλλά και κομβική κίνηση στο γεωπολιτικό σκηνικό με τις ΗΠΑ.

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», ήταν επί χρόνια ο ηγέτης του Καρτέλ Νέας Γενιάς Χαλίσκο (CJNG), μιας από τις ισχυρότερες και πιο βίαιες εγκληματικές οργανώσεις στο Μεξικό. Θεωρούνταν ένας από τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες της χώρας, έχοντας επεκτείνει ραγδαία την επιρροή του καρτέλ την τελευταία δεκαετία.

Υπό την ηγεσία του, το CJNG διακινούσε συνθετικά ναρκωτικά, μεταξύ άλλων κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη και τα τελευταία χρόνια φαιντανύλη, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παράλληλα εκβίαζε τοπικές επιχειρήσεις και είχε χτίσει φήμη για θεαματικές επιθέσεις κατά δυνάμεων ασφαλείας και για τρομοκράτηση ολόκληρων κοινοτήτων.

Breaking News: The leader of the Jalisco New Generation Cartel, one of Mexico’s most powerful drug trafficking groups, was killed, the Mexican government said. https://t.co/FG8N3mvPYf — The New York Times (@nytimes) February 22, 2026

Μεξικό: Πυροδοτήθηκε κύμα βίας σε πολιτείες

Σύμφωνα με Μεξικανό αξιωματούχο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ο Οσεγκέρα σκοτώθηκε στην πόλη Ταπαλάπα, περίπου 20.000 κατοίκων, στην πολιτεία Χαλίσκο, την περιοχή όπου ιδρύθηκε και εδρεύει το καρτέλ. Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής λεπτομέρειες για την επιχείρηση, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση εντός της ημέρας.

Η είδηση του θανάτου του πυροδότησε άμεσα κύμα βίας σε τουλάχιστον πέντε πολιτείες, συμπεριλαμβανομένου του Χαλίσκο. Κάτοικοι και τοπικές αρχές ανέφεραν φλεγόμενα οχήματα που μπλόκαραν δρόμους – μια τακτική που χρησιμοποιούν συχνά τα καρτέλ ως αντίποινα ή επίδειξη ισχύος.

Στο Χαλίσκο ανεστάλη σε ορισμένες περιοχές η λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ ξενοδοχεία έλαβαν οδηγίες να ζητήσουν από τους επισκέπτες να παραμείνουν στους χώρους τους. Επεισόδια σημειώθηκαν και στη Γουαδαλαχάρα, πρωτεύουσα της πολιτείας, η οποία είναι και μία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» θεωρείται σοβαρό πλήγμα για το CJNG, ωστόσο εκτιμάται ότι μπορεί να προκαλέσει εσωτερικές συγκρούσεις για τη διαδοχή, αλλά και νέα έξαρση βίας, καθώς αντίπαλες φατρίες ενδέχεται να διεκδικήσουν τον έλεγχο.

Σε διπλωματικό επίπεδο, η εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις σχέσεις της Πόλης του Μεξικού με την Ουάσινγκτον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει έντονες πιέσεις προς το Μεξικό να εντείνει τη δράση του κατά των καρτέλ, φτάνοντας μάλιστα να απειλήσει με στρατιωτικά πλήγματα εντός μεξικανικού εδάφους εάν δεν υπάρξουν αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από New York Times