ΗΠΑ: Ποιος ήταν ο άνδρας που προσπάθησε να εισέλθει στην κατοικία του Τραμπ

Αναγνωρίστηκε ο άνδρας που φέρεται ότι παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας.

Ο άνδρας πρόκειται για έναν νεαρό 21 ετών από τη Βόρεια Καρολίνα, ονόματι Όστιν Τάκερ Μάρτιν, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στις έρευνες.

Ο Μάρτιν είχε δηλωθεί αγνοούμενος τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε η ίδια πηγή.

Το περιστατικό έξω από την κατοικία του Τραμπ στις Φλόριντα

Πράκτορες της Μυστικής Αστυνομίας και αστυνομικοί από το τοπικό τμήμα τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, όταν τον εντόπισαν στη βόρεια πύλη της κατοικίας του Τραμπ γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σχολίασε ότι η Μυστική Υπηρεσία «έδρασε γρήγορα και αποφασιστικά για να εξουδετερώσει έναν τρελό, οπλισμένο με τουφέκι και με μια φιάλη αερίου, που εισέβαλε στο σπίτι του προέδρου Τραμπ».

In the middle of the night while most Americans were asleep, the United States Secret Service acted quickly and decisively to neutralize a crazy person, armed with a gun and a gas canister, who intruded President Trump’s home. Federal law enforcement are working 24/7 to keep our… https://t.co/MYTsHqR4cx — Karoline Leavitt (@PressSec) February 22, 2026

Οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν αποκαλύψει καμία πληροφορία σχετικά με το κίνητρο του δράστη. Την έρευνα έχει αναλάβει το FBI και ο διευθυντής του, ο Κας Πατέλ, έγραψε σε μια ανάρτησή του ότι η υπηρεσία «αφιερώνει όλους τους αναγκαίους πόρους» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

FBI is dedicating all necessary resources in the investigation of this morning’s incident at President Trump’s Mar-A-Lago - where an armed individual was shot and killed after unlawfully entering the perimeter. We will continue working closely with @SecretService as well our… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 22, 2026

Με πληροφορίες από Reuters και AFP