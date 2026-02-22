ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Ποιος ήταν ο άνδρας που προσπάθησε να εισέλθει στην κατοικία του Τραμπ

Ο δράστης φέρεται να είχε δηλωθεί αγνοούμενος τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με πληροφορίες

The LiFO team
Φωτ. ΕΡΑ
Αναγνωρίστηκε ο άνδρας που φέρεται ότι παραβίασε την περίμετρο ασφαλείας στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντας.

Ο άνδρας πρόκειται για έναν νεαρό 21 ετών από τη Βόρεια Καρολίνα, ονόματι Όστιν Τάκερ Μάρτιν, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στις έρευνες.

Ο Μάρτιν είχε δηλωθεί αγνοούμενος τις τελευταίες ημέρες, ανέφερε η ίδια πηγή.

Το περιστατικό έξω από την κατοικία του Τραμπ στις Φλόριντα

Πράκτορες της Μυστικής Αστυνομίας και αστυνομικοί από το τοπικό τμήμα τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, όταν τον εντόπισαν στη βόρεια πύλη της κατοικίας του Τραμπ γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σχολίασε ότι η Μυστική Υπηρεσία «έδρασε γρήγορα και αποφασιστικά για να εξουδετερώσει έναν τρελό, οπλισμένο με τουφέκι και με μια φιάλη αερίου, που εισέβαλε στο σπίτι του προέδρου Τραμπ».

Οι υπηρεσίες ασφαλείας δεν έχουν αποκαλύψει καμία πληροφορία σχετικά με το κίνητρο του δράστη. Την έρευνα έχει αναλάβει το FBI και ο διευθυντής του, ο Κας Πατέλ, έγραψε σε μια ανάρτησή του ότι η υπηρεσία «αφιερώνει όλους τους αναγκαίους πόρους» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP

