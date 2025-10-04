ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: Το Ισραήλ διέταξε τον στρατό να σταματήσει την εκστρατεία αλλά συνεχίζει τους βομβαρδισμούς

Ενώ ετοιμάζονται για την πρώτη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, συνεχίζουν τα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου από τη βομβαρδισμένη Γάζα / Getty Images
Το Ισραήλ διέταξε τον στρατό του να σταματήσει την εκστρατεία στη Γάζα, αλλά συνεχίζει τους βομβαρδισμούς.

Ο ισραηλινός στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία να σταματήσει την εκστρατεία του στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το στρατιωτικό ραδιόφωνο του Ισραήλ το Σάββατο, ενώ παράλληλα ετοιμαζόταν για την πρώτη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι του δόθηκε εντολή να «προχωρήσει σε αυξημένη ετοιμότητα» για την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ. Το στρατιωτικό ραδιόφωνο μετέδωσε ότι οι επιχειρήσεις στη Γάζα θα περιοριστούν στο «ελάχιστο», με τις δυνάμεις να προχωρούν μόνο σε αμυντικά πλήγματα.

Οι εντολές αυτές ήρθαν αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα αργά το βράδυ της Παρασκευής, αφού χαιρέτισε τη μερική αποδοχή της πρότασής του από τη Χαμάς για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα.

Ωστόσο, παρά τις απαιτήσεις του, το Ισραήλ συνέχισε τα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας και πολιόρκησε την πόλη της Γάζας.

Η Χαμάς, υπενθυμίζεται πως συμφώνησε να απελευθερώσει και τους 48 εναπομείναντες ομήρους και να παραιτηθεί από την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ταυτόχρονα ζήτησε διαπραγματεύσεις για άλλα μέρη της πρότασης.

Στη συνέχεια την Παρασκευή, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι δεσμεύεται να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Μετά την αποδοχή της πρότασης από τη Χαμάς και την έγκρισή της από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δέχεται πλέον αυξημένες πιέσεις να εφαρμόσει το σχέδιο, το οποίο έχει τύχει ευρείας διεθνούς και εγχώριας αποδοχής.

Με πληροφορίες από Guardian

