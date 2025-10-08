ΔΙΕΘΝΗ
Γάζα: Η συμφωνία εκεχειρίας «πολύ κοντά» - Πιθανή ανακοίνωση μέσα σε 48 ώρες

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή σε περίπτωση συμφωνίας

Φωτ: EPA, αρχείου
Οι συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα βρίσκονται στο τελικό στάδιο, με Ισραήλ και Χαμάς να συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις μέσω μεσολαβητών στην Αίγυπτο.

Πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία εκτιμούν ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία εκεχειρίας μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες, η οποία θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση ομήρων και την ανταλλαγή κρατουμένων.

Δύο ισραηλινές πηγές δήλωσαν στο CNN ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά», ενώ μια τρίτη εκτίμησε πως θα μπορούσε να ανακοινωθεί εντός 48 ωρών. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και ότι η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί «μέσα σε λίγες ημέρες».

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, η κυβέρνηση έχει ήδη ετοιμάσει προσχέδιο της συμφωνίας εκεχειρίας, το οποίο θα υποβληθεί στο υπουργικό συμβούλιο για έγκριση εφόσον υπάρξει τελική συμφωνία. Βάσει του ισραηλινού δικαίου, κάθε απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων στο πλαίσιο συμφωνίας με τη Χαμάς πρέπει πρώτα να εγκριθεί από την κυβέρνηση και κατόπιν να περάσει από ένα σύντομο στάδιο ενστάσεων ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Μεγάλη πρόοδος» σύμφωνα με τον Ρούμπιο

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «πολλή πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις και ότι είναι «αισιόδοξος», αν και προειδοποίησε πως «απομένει ακόμη δουλειά».

Μάρκο Ρούμπιο και Μπενιαμίν Νετανιάχου / Φωτ: EPA, αρχείου

«Λαμβάνουμε πολύ θετικές αναφορές από την περιοχή… Ελπίζω ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν σύντομα — όλοι οι όμηροι — έχει γίνει μεγάλη πρόοδος», είπε ο Ρούμπιο σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση των Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σημείωσε ότι το σχέδιο προβλέπει την άμεση απελευθέρωση των ομήρων, εντός περίπου 72 ωρών από την υπογραφή, ενώ οι λεπτομέρειες για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων εξακολουθούν να συζητούνται.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ακύρωσε προγραμματισμένο ταξίδι στη Γαλλία, ώστε να παραμείνει διαθέσιμος για πιθανή μετάβαση στη Μέση Ανατολή, καθώς «οι εξελίξεις κινούνται με ταχύτητα».

Ρωτήθηκε επίσης αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ταξιδέψει στην περιοχή σε περίπτωση συμφωνίας. «Θα το αποφασίσει ο ίδιος», είπε, προσθέτοντας ότι «τίποτα δεν αποκλείεται». Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ακόμη σχέδια για επίσκεψη, «αλλά όλα είναι πιθανά».

Εντατικές διαβουλεύσεις στο Σαρμ ελ Σέιχ

Οι συνομιλίες διεξάγονται στην παραθαλάσσια πόλη Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από το Ισραήλ και τη Χαμάς και τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας.

Πηγές που επικαλείται η Sky News αναφέρουν ότι, εφόσον η πρόοδος συνεχιστεί, η συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέσα στις επόμενες 24 έως 36 ώρες, με τις πρώτες φάσεις εφαρμογής (παύση των εχθροπραξιών και απελευθέρωση ομήρων) να ξεκινούν αμέσως μετά.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος» και ότι το κλίμα στις διαπραγματεύσεις είναι θετικό, ενώ διπλωματικές πηγές κάνουν λόγο για «σπάνιο επίπεδο συντονισμού» ανάμεσα στους μεσολαβητές.

