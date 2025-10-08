Γάζα: Η Χαμάς απαιτεί γραπτές εγγυήσεις για να προχωρήσει σε συμφωνία

Εν μέσω των συνομιλιών για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, η Χαμάς ζητά τις «εγγυήσεις» που απαιτεί για να προχωρήσει στη συμφωνία, γραπτώς και όχι προφορικά.

Η παλαιστινιακή οργάνωση δηλώνει έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα με βάση το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο εξακολουθεί να έχει απαιτήσεις και μάλιστα γραπτές την ώρα που ο πρωθυπουργός του Κατάρ και Αμερικανοί μεσολαβητές βρίσκονται στην Αίγυπτο για έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης και του Ισραήλ.

Ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ της παλαιστινιακής οργάνωσης και των μεσολαβητών για τη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων «χαρακτηρίστηκε από θετικό κλίμα».

Πιο συγκεκριμένα, ο σύμβουλος επικοινωνίας του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ταχέρ αλ-Νούνο, σχολίασε θετικά τη στάση της αντιπροσωπείας, που όπως τόνισε, επέδειξε υπευθυνότητα και αναγνώρισε, πως οι μεσολαβητές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, για να είναι ικανοποιημένες και οι δύο πλευρές.

Νωρίτερα, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας στο Κάιρο, Χαλίλ αλ-Χάγια, δήλωσε ότι η οργάνωση χρειάζεται «πραγματικές εγγυήσεις» για διαρκή κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ως μέρος «οποιασδήποτε συμφωνίας» που προβλέπει την επιστροφή των 48 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στον θύλακα.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται στην πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, με στόχο να γεφυρωθούν οι διαφορές των διαπραγματευόμενων μερών και να προχωρήσει η εφαρμογή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δηλώσεις του αλ-Χάγια σηματοδοτούν την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα τον περασμένο μήνα, στην οποία στοχοποιήθηκε ο ίδιος και άλλα κορυφαία στελέχη της Χαμάς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι.

Την ίδια ώρα, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελατί, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν και στοχεύουν στην επίτευξη συμφωνίας σύντομα, για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ.

Γάζα: Τζάρεντ Κούσνερ, Στιβ Γουίτκοφ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι

Στις συνομιλίες στην Αίγυπτο, όπου διεξάγεται νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, συμμετέχουν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ.

Η παρουσία τους στις συνομιλίες για τη Γάζα σηματοδοτεί την πιο ενεργή αμερικανική παρέμβαση από τότε που ο Τραμπ ανακοίνωσε το νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ότι «υπάρχει πραγματική πιθανότητα να δούμε ειρήνη στην περιοχή». Παρά την αισιοδοξία του, οι συνομιλίες μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα. Ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι έμμεσες επαφές της Τρίτης έληξαν χωρίς πρόοδο, καθώς οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν για την αποχώρηση του Ισραήλ και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Γάζα: Αντιπαραθέσεις, ελπίδες και ρόλος των μεσολαβητών

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έκανε σχόλια για την πορεία των συνομιλιών, τονίζοντας μόνο ότι η χώρα του βρίσκεται σε «μοιραίες ημέρες αποφάσεων». Ο ίδιος επέμεινε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι: η επιστροφή των απαχθέντων, η εξάλειψη της Χαμάς και η εξουδετέρωση κάθε απειλής από τη Γάζα.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλ Ραχμάν Αλ Θάνι, που θεωρείται κλειδί στη μεσολάβηση, καθώς και η Τουρκία, που συμμετέχει με επικεφαλής των μυστικών της υπηρεσιών. Στόχος είναι η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και συμφωνίας για την ανταλλαγή ομήρων.

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε πέντε βασικούς άξονες:

εκεχειρία, ανταλλαγή κρατουμένων

αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

αποκατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας

το μέλλον της διακυβέρνησης στη μεταπολεμική Γάζα

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, δήλωσε ότι το κίνημα προσέρχεται με «σοβαρότητα και υπευθυνότητα», αλλά ζητά «πραγματικές εγγυήσεις» από τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα ότι η σύγκρουση θα λήξει οριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου, ανάμεσά τους πάνω από 20.000 παιδιά. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για συνθήκες «λιμού, εξαθλίωσης και θανάτου», ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απορρίπτει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ «ιστορική ευκαιρία» για να τερματιστεί η τραγωδία. Παράλληλα, δημοσκοπήσεις στο Ισραήλ δείχνουν πως το 70% των πολιτών θα υποστήριζαν τον τερματισμό του πολέμου με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των ομήρων.

Η πορεία των συνομιλιών στην Αίγυπτο τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξει εάν η πολυπόθητη εκεχειρία είναι πράγματι εφικτή ή αν η σύγκρουση θα συνεχίσει να βαθαίνει ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωπιστικά δράματα του 21ου αιώνα.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC, Al Jazeera