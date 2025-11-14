Γάζα: Η Ρωσία καταθέτει στο ΣΑ του ΟΗΕ δικό της σχέδιο, αμφισβητώντας την πρόταση των ΗΠΑ

Η Ρωσία κατέθεσε το δικό της σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Γάζα, την ώρα που η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις στο ΣΑ, προκειμένου να υιοθετήσει το σχέδιο απόφασης που ευθυγραμμίζεται με το ειρηνευτικό πλάνο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα, οι ΗΠΑ προειδοποιούν για «σοβαρές» και απολύτως «αποτρέψιμες» συνέπειες για τους Παλαιστίνιους, σε διαφορετική περίπτωση.βΗ αρμόδια αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ, τονίζει: «Οι προσπάθειες να σπαρθεί διχόνοια τώρα - καθώς η συμφωνία για την απόφαση τελεί υπό ενεργή διαπραγμάτευση - έχουν σοβαρές, απτές και εντελώς αποφευκτές συνέπειες για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα».

Γάζα: «Η κατάπαυση του πυρός είναι εύθραυστη»

«Η κατάπαυση του πυρός είναι εύθραυστη και παροτρύνουμε το Συμβούλιο (Ασφαλείας) να ενωθεί και να προχωρήσει για να εγγυηθεί την απελπιστικά αναγκαία ειρήνη», προστίθεται στο σχετικό κείμενο, όπου γίνεται αναφορά σε μια «ιστορική ευκαιρία να ανοίξει ο δρόμος για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή» μέσα από την «υποστήριξη» του σχεδίου απόφασης.

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίσημες διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη του Συμβουλίου την προηγούμενη εβδομάδα, προωθώντας σχέδιο απόφασης που «υποστηρίζει» την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου, η οποία επέτρεψε την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός στις 10 Οκτωβρίου, μετά από πάνω από δύο χρόνια πολέμου Ισραήλ–Χαμάς στον θύλακα.

Η τρίτη εκδοχή του κειμένου, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, «χαιρετίζει» πάντα τη δημιουργία «επιτροπής ειρήνης» της οποίας υποτίθεται θα ηγείται ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ και θα είναι όργανο «μεταβατικής διακυβέρνησης», με εντολή ως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2027.

«Εξουσιοδοτεί» παράλληλα, την ανάπτυξη «διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» (ΔΔΣ) η οποία είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα μέσα για να ασκεί την εντολή της σεβόμενη το διεθνές δίκαιο»: να εγγυηθεί την ασφάλεια των συνόρων σε συνεργασία ιδίως με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας με τον αφοπλισμό «μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων», την προστασία των αμάχων, την εκπαίδευση παλαιστινιακού αστυνομικού σώματος.

Σε αντίθεση με προηγούμενες εκδοχές, το νέο κείμενο κάνει αναφορά και σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Προβλέπει ότι, μετά τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής και την πρόοδο στην ανοικοδόμηση της Γάζας, «μπορεί εντέλει να υπάρχουν οι συνθήκες για έναν αξιόπιστο δρόμο προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και καθεστώς κράτους», όπως αναφέρεται και στο κείμενο, διαβεβαιώνοντας πως οι ΗΠΑ θα προωθήσουν «διάλογο ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους» για να κλειστεί συμφωνία με «πολιτικό ορίζοντα προς ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη».

Γάζα: Η Ρωσία προτείνει δικό της ψήφισμα

Την ίδια ώρα, η Ρωσία προτείνει στον ΟΗΕ το δικό της σχέδιο για τη Γάζα, αμφισβητώντας την αμερικανική προσπάθεια να εγκριθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας ένα κείμενο που θα υποστηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αντίγραφο του σχεδίου που επικαλείται το Reuters.

Η αποστολή της Ρωσίας στον ΟΗΕ ανέφερε σε σημείωμα προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας το απόγευμα της Πέμπτης, ότι «η αντιπρότασή μας εμπνέεται από το αμερικανικό σχέδιο».

«Στόχος του δικού μας σχεδίου είναι να επιτρέψει στο Συμβούλιο Ασφαλείας να αναπτύξει μια ισορροπημένη, αποδεκτή και ενιαία προσέγγιση για την επίτευξη βιώσιμης παύσης των εχθροπραξιών», αναφέρει το σημείωμα.

Το ρωσικό σχέδιο, σύμφωνα με το Reuters, ζητά από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να προσδιορίσει επιλογές για μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα και δεν κάνει καμία αναφορά στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που προτείνουν οι ΗΠΑ ως μεταβατική διοίκηση για τη Γάζα.

Γάζα: Το σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ

Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς συμφώνησαν τον Οκτώβριο στην πρώτη φάση του σχεδίου των 20 σημείων του Τραμπ για τη Γάζα, στο πλαίσιο του διετούς πολέμου τους και της συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων. Το σχέδιο επισυνάπτεται στο σχέδιο ψηφίσματος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει αποκλείσει την αποστολή αμερικανικών στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά αξιωματούχοι έχουν περιγράψει μια δύναμη περίπου 20.000 στρατιωτών και έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με την Ινδονησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν για τη συμβολή τους.

