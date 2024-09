Γάζα: Ανήλικα κορίτσια με εγκαύματα έφτασαν στην Ιταλία μετά από μήνες αναμονής και πόνου

Η μικρή Ζέινα που είναι δύο ετών, έφτασε μαζί με άλλους τραυματίες από τη Γάζα, στην Ιταλία, για να επουλώσει τις πληγές της.

Η δεξιά πλευρά του προσώπου, του λαιμού και του κρανίου της είναι σημαδεμένη με βαθιές, ακόμα ουλές, ύστερα από την έναρξη των συρράξεων, ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισαρήλ.

Τώρα όμως, η Ζέινα είναι ασφαλής, τρώει και κοιμάται, χωρίς να φοβάται από τους βομβαρδισμούς. Το μικρό κορίτσι είναι μία από τους 5.000 ανθρώπους στους οποίους έχει επιτραπεί να φύγουν από τη Γάζα για ειδική θεραπεία στο εξωτερικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι περισσότεροι από 22.000 κάτοικοι της Γάζας έχουν υποστεί τραυματισμούς που άλλαξαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης - αλλά έχει επιτραπεί σε πολύ λιγότερους, να φύγουν από τη λωρίδα από τότε που έκλεισε, τον Μάιο, το συνοριακό πέρασμα της Ράφα με την Αίγυπτο.

After months of waiting, Gaza girls make it to Italy for burns treatment



The World Health Organization says more than 22,000 Palestinians have suffered life-changing injuries as a result of the warhttps://t.co/duKiiS6sdE