Γάζα: Εξετάζει αναστολή στη διανομή βοήθειας το αμφιλεγόμενο GHF

Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) ανακοίνωσε πως εξετάζει προσωρινή αναστολή της διανομής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, επικαλούμενο επεισόδια αναταραχής και υποστηρίζοντας ότι καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάσταση της ασφάλειας στο πεδίο.

Το GHF, ένας οργανισμός που συστάθηκε με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ για τη χορήγηση βοήθειας στον παλαιστινιακό πληθυσμό, ξεκίνησε τις επιχειρήσεις του μόλις χθες, εγκαινιάζοντας ένα νέο σημείο διανομής στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Κατά την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας του κέντρου σημειώθηκαν σκηνές έντονου συνωστισμού και αναστάτωσης, καθώς πλήθος Παλαιστινίων έσπευσε στο σημείο για να εξασφαλίσει ανθρωπιστική στήριξη.

Οργανισμοί του ΟΗΕ και διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν συνεργάζονται με το GHF, το οποίο κατηγορούν πως λειτουργεί προς όφελος των στρατιωτικών στόχων του Ισραήλ, παραβιάζοντας θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές, αποκλείοντας την εμπλοκή του ΟΗΕ και αφήνοντας εκτός διαδικασίας τους ίδιους τους Παλαιστινίους.

Breathtaking. The moment Israeli soldiers opened fire at starved people, mostly children and women, this evening in Rafah.

Reports say that many were killed and wounded and many more went missing today. pic.twitter.com/lZAgVd5k87