Γάζα: 104 νεκροί από τις φονικές ισραηλινές επιδρομές - Δεν τίθεται κίνδυνος για την εκεχειρία λέει ο Τραμπ

Τουλάχιστον 104 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά το νέο κύμα ισραηλινών επιδρομών στον παλαιστινιακό θύλακα το βράδυ της Τρίτης, εν μέσω εκεχειρίας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γάζα: 104 νεκροί από τις φονικές ισραηλινές επιδρομές - Δεν τίθεται κίνδυνος για την εκεχειρία λέει ο Τραμπ
Φωτ. Getty Images
Τουλάχιστον 104 είναι ο νεότερος απολογισμός των νεκρών, από τις φονικές ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα το βράδυ της Τρίτης.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι έπληξε «δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους και τρομοκράτες» ως απάντηση στις παραβιάσεις της Χαμάς στη συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς για επίθεση στη Γάζα, που προκάλεσε τον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη αλλά και για παραβίαση των όρων σχετικά με την επιστροφή των σορών ομήρων, με τη Χαμάς να υποστηρίζει ότι «δεν έχει καμία σχέση» με την επίθεση και ότι παραμένει δεσμευμένη στη συμφωνία.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζει ότι «τίποτα» δε θα θέσει σε κίνδυνο την εκεχειρία, αλλά πρόσθεσε ότι το Ισραήλ πρέπει να «ανταποδίδει» όταν οι στρατιώτες του δέχονται επίθεση.

Οι ισραηλινές επιδρομές έπληξαν σπίτια, σχολεία και πολυκατοικίες στην Πόλη της Γάζας και στη Μπέιτ Λάχια στα βόρεια, στη Μπουρέιτζ και στη Νουσεϊράτ στο κέντρο, καθώς και στη Χαν Γιούνις. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν «στήλες φωτιάς και καπνού» να υψώνονται στον αέρα, ενώ εκρήξεις συγκλόνιζαν αρκετές κατοικημένες περιοχές.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι συνολικά σκοτώθηκαν 104 άνθρωποι, ανάμεσά τους 46 παιδιά και 20 γυναίκες, ενώ περισσότεροι από 250 τραυματίστηκαν.

Νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, οι IDF δήλωσαν ότι «ξεκίνησαν την εκ νέου επιβολή της εκεχειρίας» αφού εξαπέλυσαν μια σειρά επιθέσεων εναντίον «δεκάδων τρομοκρατικών στόχων και τρομοκρατών», συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 30 διοικητών ενόπλων οργανώσεων.

«Οι IDF θα συνεχίσουν να τηρούν τη συμφωνία εκεχειρίας και θα απαντούν σθεναρά σε κάθε παραβίασή της», ξεκαθάρισαν.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε το «πράσινο φως» στους IDF για άμεσες και ισχυρές επιθέσεις στη Γάζα, καθώς υποστηρίζει πως η Χαμάς παρέδωσε τη Δευτέρα, σορό που δεν ανήκει σε όμηρο.

Το γραφείο του δήλωσε ότι οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν πως τα λείψανα ανήκαν στον Όφιρ Τζαρφάτι, έναν Ισραηλινό όμηρο του οποίου το σώμα είχε ανακτηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις στα τέλη του 2023 κάτι που, όπως τόνισε, συνιστά «σαφή παραβίαση» της συμφωνίας εκεχειρίας.

Με πληροφορίες από Guardian

 
