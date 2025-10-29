Γάζα: Αφού σκότωσαν τουλάχιστον 100 ανθρώπους οι IDF λένε ότι επιστρέφουν στην εφαρμογή της εκεχειρίας

Αφού σκοτώθηκαν τουλάχιστον 100 -σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες- άτομα στη Γάζα μέσα σε μία νύχτα από τις επιδρομές του, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στην εφαρμογή της εκεχειρίας με τη Χαμάς.

Πληροφορίες της Παλαιστινιακής Πολιτικής Προστασία αναφέρουν ότι μεταξύ των νεκρών, υπάρχουν 35 παιδιά.

Στην ανακοίνωση τους οι IDF αναφέρουν:

«Σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας και μετά από μια σειρά επιθέσεων, κατά τις οποίες χτυπήθηκαν δεκάδες τρομοκρατικοί στόχοι και τρομοκράτες, ο στρατός άρχισε να επιβάλλει εκ νέου την εκεχειρία ως απάντηση στις παραβιάσεις της Χαμάς. Στο πλαίσιο των επιθέσεων, ο IDF και η ISA χτύπησαν 30 τρομοκράτες που κατείχαν θέσεις διοίκησης εντός των τρομοκρατικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Γάζα. Ο IDF θα συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και θα ανταποκρίνεται με αποφασιστικότητα σε οποιαδήποτε παραβίασή της».

Το Ισραήλ πραγματοποίησε τις επιδρομές σε «απάντηση» προς τις παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χαμάς, όπως είχε ήδη προαναγγείλει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που λίγο αργότερα, διέταξε «άμεσα και ισχυρά χτυπήματα».

Αφορμή στάθηκε πρώτα η ανακοίνωση Ισραηλινού αξιωματούχου ότι οι δυνάμεις του δέχθηκαν πυρά στο νότιο τμήμα της Γάζας και έπειτα, η παράδοση από τη Χαμάς τμημάτων πτωμάτων που, σύμφωνα με το Ισραήλ, ήταν τα απομεινάρια ενός ομήρου που είχε ανακτηθεί νωρίτερα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τραμπ: «Τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τη συμφωνία»

Παρά τις νέες επιδρομές, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία δεν κινδυνεύει με κατάρρευση. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς τη Νότια Κορέα, είπε σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο Air Force One πως «τίποτα δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο» την εκεχειρία. Ο Τραμπ δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς . «Από ό,τι καταλαβαίνω, σκότωσαν έναν Ισραηλινό στρατιώτη», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One. «Έτσι, οι Ισραηλινοί αντέδρασαν και έπρεπε να αντιδράσουν. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να αντιδρούν», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο του στρατιώτη την Τετάρτη.