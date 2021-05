Η Downing Street κυκλοφόρησε την πρώτη φωτογραφία του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον και της συζύγου του, Κάρι Σάμοντς, από την ημέρα του γάμου τους.

Ένας εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε μια «μικρή τελετή με 30 καλεσμένους στον καθεδρικό ναό του Γουέστμινστερ» το Σάββατο, 29 Μαΐου. «Το ζευγάρι θα γιορτάσει τον γάμο του με συγγενείς και φίλους το επόμενο καλοκαίρι».

Η φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε στον κήπο της Downing Street δείχνει τις λεπτομέρειες του νυφικού της. Ένα ανάλαφρο φόρεμα με δαντέλα και κεντήματα λουλουδιών από τον Έλληνα σχεδιαστή Χρήστο Κωσταρέλο.

Huge congratulations to @carriesymonds and @BorisJohnson on their wedding. 🥂 pic.twitter.com/qEKrAKFBRR

Η νύφη στην φωτογραφία δεν φοράει πέπλο και είναι ξυπόλητη. Το νυφικό φόρεμα της 33χρονης Κάρι κοστίζει 2.900 λίρες και είναι χειροποίητο, όπως αναφέρουν οι «Daily Mail» και «Sun». Η νύφη συνδύασε το νυφικό με ένα στεφάνι από λευκά λουλούδια στα μαλλιά.

Οι φλοράρ λεπτομέρειες και το μπόχο στιλ της νύφης είναι και μία από τις χαρακτηριστικές «υπογραφές» του ατελιέ, που επηρεάζεται κυρίως από παραδοσιακά ελληνικά μοτίβα και την ελληνική μυθολογία στα σχέδιά του, ανέφερε η Independent.

Many Congratulations to Mr & Mrs Johnson @BorisJohnson and @CarrieSymonds



Wishing you both much love and happiness. pic.twitter.com/pb99fuO9W5