Gallup: Η αύξηση της θρησκευτικότητας στους νέους άνδρες αλλάζει τις ισορροπίες μεταξύ των φύλων

Νέα στοιχεία της Gallup δείχνουν ότι οι νέοι άνδρες στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπερνούν πλέον τις συνομήλικες γυναίκες ως προς το πόσο σημαντική θεωρούν τη θρησκεία στη ζωή τους, ανατρέποντας μια τάση που ίσχυε για δεκαετίες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της περιόδου 2024-2025, το 42% των ανδρών ηλικίας 18 έως 29 ετών δηλώνει ότι η θρησκεία είναι «πολύ σημαντική» για τους ίδιους, ποσοστό αυξημένο αισθητά από το 28% που καταγραφόταν το 2022-2023. Αντίθετα, στις γυναίκες της ίδιας ηλικιακής ομάδας το αντίστοιχο ποσοστό παραμένει σταθερό, κοντά στο 30%.

Μέχρι πρόσφατα, οι δύο ομάδες βρίσκονταν ουσιαστικά στο ίδιο επίπεδο ως προς αυτόν τον δείκτη θρησκευτικότητας. Πλέον, οι νέοι άνδρες προηγούνται με στατιστικά σημαντική διαφορά. Η μεταβολή αυτή δεν καταγράφεται στις μεγαλύτερες ηλικίες, όπου τα ποσοστά παραμένουν σχεδόν αμετάβλητα.

Η αύξηση επαναφέρει τους νέους άνδρες σε επίπεδα θρησκευτικής προσήλωσης που είχαν να καταγραφούν περίπου από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αντίθετα, οι γυναίκες όλων των ηλικιών και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνδρες κινούνται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

ΗΠΑ: Ανετράπη το χάσμα των φύλων στους νέους ενήλικες προς την πίστη

Τα ευρήματα προκύπτουν από συγκεντρωτική ανάλυση στοιχείων που συλλέγονται ανά διετία από το 2000 έως το 2025, επιτρέποντας πιο σταθερές συγκρίσεις μεταξύ ηλικιακών και κοινωνικών ομάδων.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι νέες γυναίκες δήλωναν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες ότι η θρησκεία είναι σημαντική για τη ζωή τους, με διαφορά έως και 16 ποσοστιαίων μονάδων. Η απόσταση αυτή μειωνόταν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, μέχρι που τα δύο φύλα έφτασαν στα ίδια επίπεδα την περίοδο 2022-2023. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία καταγράφουν πλέον σαφή αντιστροφή αυτής της τάσης.

Η ανατροπή αυτή αφορά αποκλειστικά την ηλικιακή ομάδα 18 έως 29 ετών. Στις μεγαλύτερες ηλικίες, οι γυναίκες εξακολουθούν να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα θρησκευτικότητας σε σχέση με τους άνδρες.

Το ποσοστό των νέων ανδρών που δηλώνουν ότι η θρησκεία είναι πολύ σημαντική για τη ζωή τους βρίσκεται πλέον κοντά στα αντίστοιχα επίπεδα των ανδρών ηλικίας 30 έως 49 ετών και ελαφρώς χαμηλότερα από εκείνα των μεγαλύτερων σε ηλικία. Αντίθετα, οι νέες γυναίκες καταγράφουν τα χαμηλότερα επίπεδα θρησκευτικότητας μεταξύ όλων των γυναικών. Με ποσοστό 29%, υπολείπονται κατά 18 μονάδες της αμέσως επόμενης ηλικιακής ομάδας και εμφανίζονται πολύ λιγότερο πιθανό να θεωρούν τη θρησκεία σημαντική σε σύγκριση με τις γυναίκες άνω των 65 ετών.

Πίστη και θρησκευτική ταυτότητα των νέων

Παρά την αύξηση της σημασίας που αποδίδουν οι νέοι άνδρες στη θρησκεία, δεν παρατηρείται αντίστοιχη μεταβολή στο ποσοστό όσων δηλώνουν ότι ανήκουν σε κάποιο θρησκευτικό δόγμα. Την περίοδο 2024-2025, το 63% των ανδρών ηλικίας 18 έως 29 ετών δηλώνει ότι ταυτίζεται με κάποια θρησκεία, όπως ο καθολικισμός ή ο προτεσταντισμός, ποσοστό που δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από το 61% της περιόδου 2022-2023.

Σε βάθος χρόνου, ωστόσο, καταγράφεται άνοδος από το χαμηλότερο σημείο του 57% που είχε σημειωθεί την περίοδο 2016-2017, ενώ πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο θρησκευτικής ταυτότητας στους νέους άνδρες από το 2012-2013. Αντίθετα, στις νέες γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας σήμερα στο 60%.

Συνολικά, τα επίπεδα θρησκευτικής ταυτότητας στις μεγαλύτερες ηλικίες, τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

H διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τη θρησκευτική ταυτότητα παραμένει περιορισμένη στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, με τις γυναίκες άνω των 65 ετών να εμφανίζουν οριακά υψηλότερα ποσοστά. Μεγαλύτερη διαφοροποίηση καταγράφεται με βάση την ηλικία, καθώς η ταύτιση με κάποια θρησκεία αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ηλικία.

Τι λένε τα στατιστικά για τη συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και από τη συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές, έναν βασικό δείκτη θρησκευτικότητας που καταγράφει η Gallup. Το ποσοστό των νέων ανδρών που δηλώνουν ότι παρακολουθούν λειτουργίες ή άλλες θρησκευτικές δραστηριότητες τουλάχιστον μία φορά τον μήνα αυξήθηκε κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2022-2023 και 2024-2025, φτάνοντας το 40%. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο 2012-2013, μετά από αρκετά χρόνια στασιμότητας κοντά στο 33%.

Στις νέες γυναίκες καταγράφεται επίσης αύξηση, αλλά πιο περιορισμένη, κατά τρεις μονάδες, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 39%. Παρά την άνοδο, τα επίπεδα παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Σε αντίθεση με την πρόσφατη ενίσχυση της συμμετοχής των νέων ανδρών, τα ποσοστά στις μεγαλύτερες ηλικίες, τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα της μακροχρόνιας τάσης.

Πλέον, νέοι άνδρες και γυναίκες εμφανίζονται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο ως προς τη συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές. Ωστόσο, οι νέοι άνδρες βρίσκονται πιο κοντά στα επίπεδα των μεγαλύτερων ανδρών σε σύγκριση με τις νέες γυναίκες σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες, στοιχείο που υπογραμμίζει την απόκλιση των νεότερων γυναικών από το υπόλοιπο πληθυσμό.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα μηνιαία στοιχεία για το 2026, περίπου το 40% των νέων ανδρών συνεχίζει να συμμετέχει σε θρησκευτικές δραστηριότητες σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο του 2025.

Η άνοδος στα ποσοστά θρησκευτικότητας σχετίζεται με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα

Η μεγαλύτερη παρουσία νέων ανδρών στον χώρο των Ρεπουμπλικανών σημαίνει ότι η άνοδος της θρησκευτικότητας σε αυτή την ομάδα επηρεάζει σημαντικά τη συνολική εικόνα. Αντίθετα, αν και καταγράφεται αύξηση και στις νέες γυναίκες που πρόσκεινται στους Ρεπουμπλικανούς, το μικρότερο ποσοστό τους στο σύνολο περιορίζει την επίδραση αυτής της μεταβολής.

Συνολικά, η θρησκευτικότητα στον πληθυσμό των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με τη σημασία που αποδίδεται στη θρησκεία, τη συμμετοχή σε θρησκευτικές τελετές και τη θρησκευτική ταυτότητα να κινούνται κοντά στα χαμηλότερα σημεία των τελευταίων δεκαετιών.

Οι νέοι άνδρες αποτελούν εξαίρεση σε αυτή την τάση. Μετά από χρόνια υποχώρησης, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι η θρησκεία είναι πολύ σημαντική για τη ζωή τους, καθώς και εκείνων που συμμετέχουν σε θρησκευτικές δραστηριότητες, αυξήθηκε αισθητά μεταξύ 2022-2023 και 2024-2025.

Οι επόμενες μετρήσεις θα δείξουν αν πρόκειται για παροδική μεταβολή ή για μια πιο σταθερή τάση που θα μπορούσε να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τη διαφορά μεταξύ των φύλων στη θρησκευτικότητα.

Με πληροφορίες από Gallup

