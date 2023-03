Γαλλία: Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών- Για την κατασκευή δεξαμενής άρδευσης

Νέο μέτωπο συγκρούσεων στη Γαλλία, σήμερα καθώς διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την κατασκευή δεξαμενής, στην αγροτική συνοικία Sainte-Soline.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν καθώς υπήρξαν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ της γαλλικής αστυνομίας και των διαδηλωτών που αντιτίθενται, σε μια μεγάλη δεξαμενή νερού για την άρδευση αγροκτημάτων, παρά την απαγόρευση των συγκεντρώσεων στην περιοχή.

Η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα για να απωθήσει ορισμένους διαδηλωτές που πέταξαν πυροτεχνήματα καθώς διέσχιζαν τα χωράφια για να πλησιάσουν την περιοχή στην αγροτική συνοικία Sainte-Soline, στη Γαλλία.

Τουλάχιστον τρία οχήματα της αστυνομίας πυρπολήθηκαν, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα.

Δύο διαδηλωτές τραυματίστηκαν σοβαρά, μεταξύ των οποίων ένας που είναι σε κρίσιμη κατάσταση καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Επίσης16 αστυνομικοί είναι τραυματίες όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ένας αξιωματικός απομακρύνθηκε με ελικόπτερο.

Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί στον χώρο της σχεδιαζόμενης δεξαμενής, όπου μια παρόμοια διαμαρτυρία τον περασμένο Οκτώβριο κατέληξε επίσης σε βίαια γεγονότα.

Περίπου 3.200 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν για τη διαδήλωση, είπε ο υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμαμέν, ο οποίος κατηγόρησε ακροαριστερές ομάδες για τη βία.

Η ισχυρή αστυνομική παρουσία περιελάμβανε ελικόπτερα και διμοιρίες με γουρούνες.

Οι αναταραχές για το έργο άρδευσης ήρθε μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων στη Γαλλία κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, στο οποίο εμμένει ο Εμανουέλ Μακρόν παρά τις σφoδρές αντιδράσεις.

Η χειρότερη ξηρασία στη Γαλλία το περασμένο καλοκαίρι όξυνε τη συζήτηση για τους υδάτινους πόρους στον μεγαλύτερο αγροτικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

