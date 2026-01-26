Γαλλία: Πρώην γερουσιαστής κατηγορείται ότι έβαλε ναρκωτική ουσία στο ποτό βουλεύτριας

Ένας πρώην γερουσιαστής στη Γαλλία δικάζεται στο Παρίσι με την κατηγορία ότι έριξε ναρκωτική ουσία στο ποτό μιας συναδέλφου του πολιτικού για να της επιτεθεί σεξουαλικά.

Ο Joël Guerriau, 68 ετών, ήταν κεντρώος γερουσιαστής της Loire-Atlantique στη δυτική Γαλλία τον Νοέμβριο του 2023, όταν κατηγορήθηκε ότι έβαλε MDMA σε ένα ποτήρι σαμπάνια και το σέρβιρε στη Sandrine Josso, βουλεύτρια.

Η Josso, 50 ετών, δήλωσε ότι ένιωσε ταχυκαρδία, ναυτία και δυσκολία να σταθεί όρθια, αλλά κατάφερε να διαφύγει από το διαμέρισμά του.

Η υπόθεση στη Γαλλία

Ο Guerriau, ο οποίος παραιτήθηκε από τη γερουσία τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, κατηγορείται για χρήση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για την κρυφή χορήγηση ουσίας που αλλοιώνει την κρίση με σκοπό τη διάπραξη βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε πρόθεση διάπραξης βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης. Ο δικηγόρος του έχει δηλώσει προηγουμένως ότι της σέρβιρε το ποτό κατά λάθος.

Η Josso, μέλος του κοινοβουλίου για το κεντρώο κόμμα MoDem στην εθνική συνέλευση, έχει από τότε γίνει σημαντική προσωπικότητα στον αγώνα της Γαλλίας κατά των σεξουαλικών επιθέσεων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Βοήθησε να ηγηθεί μιας κοινοβουλευτικής έρευνας για σεξουαλικά εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά και συνέγραψε μια κοινοβουλευτική έκθεση σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση που διευκολύνεται από τα ναρκωτικά.

Επίσης, εντάχθηκε στην ομάδα εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κακοποίηση υπό την επήρεια ναρκωτικών που ιδρύθηκε από την Caroline Darian, κόρη της Gisèle Pelicot, η οποία το 2024 έγινε διεθνής ηρωίδα αφού παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία σε μια δίκη δεκάδων ανδρών που καταδικάστηκαν για τον βιασμό της, αφού της είχε χορηγηθεί ναρκωτικό από τον τότε σύζυγό της.

Η Josso περιέγραψε πώς ο Guerriau, τον οποίο γνώριζε εδώ και χρόνια και θεωρούσε φίλο της, την είχε προσκαλέσει να γιορτάσουν την επανεκλογή του στη Γερουσία. Υποτίθεται ότι θα συναντιόντουσαν σε ένα εστιατόριο, αλλά τελικά ο τόπος συνάντησης άλλαξε και έγινε το σπίτι του. Είπε ότι περίμενε να είναι και άλλοι εκεί, αλλά όταν έφτασε ήταν μόνος του.

Τη Δευτέρα, δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι θεώρησε τη συμπεριφορά του παράξενη. Δέχτηκε ένα ποτό, αλλά εκείνος συνέχιζε να θέλει να κάνει πρόποση για να πιει περισσότερο.

Είπε: «Ένιωσα ότι το σαμπάνια είχε μια ξεχωριστή γεύση, αλλά ήμουν λίγο κουρασμένη μετά από μια μέρα εργασίας. Μου είπε: «Δεν πίνεις σχεδόν καθόλου», κάτι που με ενόχλησε γιατί δεν καταλάβαινα γιατί με ανάγκαζε να πίνω. Πήγε στην κουζίνα με τα ποτήρια – κοίταξα και είδα ότι υπήρχε ένα φακελάκι δίπλα στα ποτήρια. Σκέφτηκα: τι είναι αυτό; Είχα έντονες ταχυπαλμίες και ναυτία».

Η Josso είπε ότι ένιωσε ότι θα πάθαινε καρδιακή προσβολή. Περιέγραψε ότι κατάφερε να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή στο τηλέφωνό της για να καλέσει ένα ταξί για να την πάει στην Εθνοσυνέλευση και «συγκέντρωσε τις τελευταίες δυνάμεις και το ένστικτο επιβίωσης» για να φύγει από το διαμέρισμα. Τη βοήθησαν ο οδηγός ταξί και οι συνάδελφοί της βουλευτές που την συνάντησαν και κάλεσαν ασθενοφόρο. Στη συνέχεια, τηλεφώνησε στην πρόεδρο της Βουλής, Yaël Braun-Pivet, η οποία τη βοήθησε να υποβάλει καταγγελία στην αστυνομία.

Το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό αναζήτησης του Guerriau στο διαδίκτυο τις ημέρες πριν από το φερόμενο περιστατικό.

Η χορήγηση ναρκωτικών σε ένα άτομο με σκοπό τη διάπραξη βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε ετών. Ο Guerriau αντιμετωπίζει επίσης ποινή φυλάκισης έως 10 ετών για κατοχή ναρκωτικών.

