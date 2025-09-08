ΔΙΕΘΝΗ
Γαλλία: Οι τρεις επιλογές του Μακρόν

Η Γαλλία βυθίζεται σε πολιτική κρίση μετά την πτώση του Μπαϊρού. Ο Μακρόν παλεύει με τρεις επιλογές, χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία και με φόντο νέες εκλογές

φωτ.: ΕΡΑ
Από τότε που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν πήρε το ρίσκο να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τον περασμένο Ιούνιο, το κοινοβούλιο παραμένει διαιρεμένο σε τρεις ομάδες, την αριστερά, το κέντρο και την ακροδεξιά, καμία από τις οποίες δεν διαθέτει πλειοψηφία.

Αυτό έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο στην οικονομική πολιτική της Γαλλίας και σε διχασμούς σχετικά με το πιο βασικό πολιτικό καθήκον: τον καθορισμό του προϋπολογισμού για το 2026.

Ο Μπαϊρού έπεσε λόγω του μη δημοφιλούς προϋπολογισμού λιτότητας που εφάρμοσε για να περιορίσει το δημόσιο χρέος. Η Γαλλία πρέπει τώρα να συμφωνήσει επειγόντως έναν προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι ο νέος πρωθυπουργός που θα επιλέξει ο Μακρόν θα καταφέρει να επιτύχει συναίνεση για τον προϋπολογισμό ή ότι θα αποφύγει να υποστεί την ίδια τύχη. Ο Μπαϊρού παρέμεινε στη θέση του μόλις εννέα μήνες και, πριν από αυτόν, ο δεξιός Μισέλ Μπαρνιέ ανατράπηκε μετά από μόλις τρεις μήνες.

Ακόμη και αν ο Μακρόν προκηρύξει νέες πρόωρες εκλογές – κάτι που δεν είναι η προτιμώμενη επιλογή του, δεδομένου ότι η ακροδεξιά Εθνική Συμμαχία της Μαρίν Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις – το κοινοβούλιο θα παρέμενε πιθανώς εξίσου διχασμένο και σε αδιέξοδο, χωρίς σαφή πλειοψηφία.

Οι τρεις επιλογές Μακρόν

  1. Μπορεί να επιλέξει πρωθυπουργό
    Ο Μακρόν, του οποίου η προεδρία διαρκεί μέχρι το 2027, θα μπορούσε τώρα να επιλέξει έναν πρωθυπουργό πιο κοντά στο κεντροαριστερό φάσμα. Ωστόσο, αυτό θα ήταν δύσκολο, καθώς ο πρόεδρος αρνείται να υποχωρήσει από το οικονομικό του πρόγραμμα, που χρονολογείται από το 2017 και περιλαμβάνει μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις, κατάργηση του φόρου περιουσίας και αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης. Όλα αυτά τα μέτρα θέλουν να ανατρέψουν οι Σοσιαλιστές. Ο Μακρόν θα μπορούσε αντ' αυτού να στραφεί και πάλι προς το κεντροδεξιό χώρο για να βρει έναν πρωθυπουργό που θα μπορούσε να διατηρήσει στο κυβερνητικό σχήμα το δεξιό κόμμα Les Républicains, το οποίο έχει στηρίξει μέχρι τώρα την μειοψηφική κυβέρνηση. Ωστόσο, θα αντιμετωπίσουν τις ίδιες διαμάχες για τον προϋπολογισμό.
  2. Ο Μακρόν θα μπορούσε επίσης να προκηρύξει νέες κοινοβουλευτικές εκλογές
    Αυτό θα αναστάτωνε την τρέχουσα σύνθεση, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε μια ακόμη πιο αποφασιστική νίκη για το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο (FN) της Μαρίν Λεπέν.
  3. Ο Μακρόν έχει επίσης την επιλογή να προκηρύξει προεδρικές εκλογές
    Αν προχωρήσει όμως σε αυτή την επιλογή δεν θα μπορεί να είναι υποψήφιος, καθώς η δεύτερη θητεία του λήγει το 2027. Ορισμένες κοινοβουλευτικές ομάδες τον έχουν καλέσει να ακολουθήσει αυτή την οδό, αλλά ο ίδιος έχει επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί.


 

