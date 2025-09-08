ΔΙΕΘΝΗ
Γαλλία: Έπεσε η κυβέρνηση Μπαϊρού

Η Λεπέν επιμένει για παραίτηση Μακρόν

Φωτ: EPA
Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε απόψε την πρόταση εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, οδηγώντας στην παραίτησή της.

Στην κρίσιμη ψηφοφορία 194 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ, ενώ 364 καταψήφισαν. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης, έπειτα από πολύωρη συζήτηση στην αίθουσα.

Ο Μπαϊρού είχε ανέβει στο βήμα λίγο πριν από την ψηφοφορία, χαρακτηρίζοντας το διακύβευμα «ιστορικό» για το μέλλον της Γαλλίας. Ωστόσο, η ομιλία του κρίθηκε άτονη από τους αντιπάλους του. Η επικεφαλής των Πράσινων, Μαριν Τοντελιέ, μίλησε για «αδιάφορο φινάλε», λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός «δεν προσπάθησε καν να πείσει κανέναν».

Γαλλία: Η Λεπέν επιμένει για παραίτηση Μακρόν

Σκληρή ήταν η τοποθέτηση της Μαρίν Λεπέν. Η πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού έκανε λόγο για «το τέλος της αγωνίας μιας φανταστικής κυβέρνησης» που «δεν κυβερνούσε αλλά απλώς διοικούσε». Κάλεσε τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να παραιτηθεί, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται «επανεκκίνηση» και πρόωρες εκλογές. «Όλα υποδηλώνουν ότι η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση», σημείωσε.

Η βουλευτής των Πράσινων Σιριέλ Σατελέν εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Μπαϊρού, κατηγορώντας τον για «επιβλαβή ψέματα». «Η αποχώρησή σας είναι ανακουφιστική. Αν δεν υπήρχε η ανησυχία για το τι θα ακολουθήσει, θα ήταν σχεδόν ικανοποιητική», είπε, απευθυνόμενη στον απερχόμενο πρωθυπουργό.

Από την πλευρά του, ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ προειδοποίησε ότι η Γαλλία ζει «μια εξαιρετική στιγμή στην ιστορία της», αλλά κινδυνεύει από την πολιτική αστάθεια. «Η πτώση της κυβέρνησης δεν θα λύσει ούτε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα ούτε τα προβλήματα του λαού», υπογράμμισε.

Η επόμενη ημέρα στη Γαλλία

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπαϊρού αναμένεται να υποβάλει αύριο το πρωί την παραίτησή του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Το Ελιζέ καλείται πλέον να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε σχηματισμό νέας κυβέρνησης ή αν θα οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες κάλπες.

Η σημερινή ήττα επιβεβαιώνει την εικόνα βαθιάς πολιτικής κρίσης που ταλανίζει τη Γαλλία τους τελευταίους μήνες. Με τις πολιτικές δυνάμεις να παραμένουν διχασμένες και την κοινωνία απογοητευμένη, η επόμενη μέρα μοιάζει πιο αβέβαιη από ποτέ.

