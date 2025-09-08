ΔΙΕΘΝΗ
Ο Μακρόν αναζητά πέμπτο πρωθυπουργό σε δύο χρόνια

Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ρίσκαρε και έχασε

LifO Newsroom
Ο Μακρόν καλείται να βρει πρωθυπουργό, χωρίς εγγύηση ότι αυτό θα σπάσει το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο Facebook Twitter
φωτ.: ΕΡΑ
Το αποτέλεσμα της ψήφου εμπιστοσύνης το βράδυ της Δευτέρας μπορεί να ήταν αναμενόμενο, αλλά έχει δημιουργήσει πραγματικές αμφιβολίες για το μέλλον της Γαλλίας. Ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού ρίσκαρε και έχασε.

Ο Μπαϊρού, προς έκπληξη όλων, ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης στα τέλη Αυγούστου. Το απόγευμα της Δευτέρας η Εθνοσυνέλευση τον καταψήφισε, τερματίζοντας τη θητεία του και αφήνοντας τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναζητεί διάδοχο – τον πέμπτο πρωθυπουργό του μέσα σε λίγο παραπάνω από δύο χρόνια. Η χώρα μένει χωρίς σαφή κατεύθυνση, με την οικονομική κρίση να βαθαίνει και το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο να συνεχίζεται, αφού ο Μακρόν έχασε την πλειοψηφία του το 2024.

Τα κόμματα κινήθηκαν με βάση τα δικά τους συμφέροντα: οι Σοσιαλιστές θέλουν δικό τους υποψήφιο στο πρωθυπουργικό γραφείο, ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν πιέζει για νέες εκλογές θεωρώντας σίγουρη την επιτυχία του, ενώ η Ακροαριστερά αποσκοπεί αποκλειστικά στην αποδυνάμωση του Μακρόν.

Ο ίδιος ο Μπαϊρού προειδοποίησε ότι χωρίς άμεσες και ριζικές μεταρρυθμίσεις η χώρα βαδίζει «στο χείλος του γκρεμού», ωστόσο οι αντίπαλοί του τον κατηγόρησαν για τρομολαγνεία και απέδωσαν την κρίση στα οκτώ χρόνια διακυβέρνησης Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος, που εξελέγη με τη φιλοδοξία να αποδείξει ότι η Γαλλία μπορεί να μεταρρυθμιστεί, βλέπει πλέον τον χρόνο να μετρά αντίστροφα. Απομένουν μόλις 18 μήνες μέχρι το τέλος της θητείας του για να ανατρέψει την εικόνα μιας χώρας που βυθίζεται στην πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα.

