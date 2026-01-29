ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γαλλία: Ο επίσημος «χιουμοριστικός» λογαριασμός του υπουργείου εξωτερικών στο X «τρολάρει» τον Λευκό Οίκο

Ο λογαριασμός έχει φτάσει τους 148.000 ακολούθους

The LiFO team
The LiFO team
ΓΑΛΛΙΑ ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Χ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X έναν επίσημο λογαριασμό με τίτλο «French Response» μέσω του οποίου «τρολάρει» τον Λευκό Οίκο.

Ενίοτε χρησιμοποιεί αποσπάσματα του Αβραάμ Λίνκολν και άλλες φορές hashtags όπως #MakeAmericaGoodAgain.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα L' Opinion, το French Response έχει 148.000 ακολούθους και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον Αμερικανών ερευνητών και σημαντικών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων οι New York Times, Newsweek και MeidasTouch.

Η γαλλική εφημερίδα αναφέρει ότι ζήτησε από τον διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου τη γνώμη του για τον συγκεκριμένο λογαριασμό, ο οποίος απάντησε ότι δεν τον γνωρίζει.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Η διαμάχη για τη Γροιλανδία είναι καμπανάκι αφύπνισης για όλη την Ευρώπη», προειδοποιεί ο Μακρόν

Διεθνή / «Η διαμάχη για τη Γροιλανδία είναι καμπανάκι αφύπνισης για όλη την Ευρώπη», προειδοποιεί ο Μακρόν

Η διαμάχη για τη Γροιλανδία ωθεί τις ευρωπαϊκές χώρες να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δείξουν ότι μπορούν να υπερασπιστούν μόνες τους τα συμφέροντά τους, στον απόηχο των απειλών του Αμερικανού προέδρου
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΧΑΡΙ ΣΤΑΙΛΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ

Διεθνή / Χάρι Στάιλς: Απογοητευμένοι οι φαν με το κόστος των εισιτηρίων της περιοδείας - Το σχόλιο του Λίαμ Γκάλαχερ

Οι τιμές για το «Together, Together World Tour» που προκάλεσαν αντιδράσεις - «Με αυτές τις τιμές, περιμένω ο Χάρι Στάιλς να έρθει μέχρι τη θέση μου και να με φιλήσει»
THE LIFO TEAM
Τα επτά πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να συμβούν αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Διεθνή / Τα επτά πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να συμβούν αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν

Αν δεν επιτευχθεί τελευταία στιγμή συμφωνία με την Τεχεράνη και ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή επίθεσης, οι εξελίξεις μπορεί να είναι απρόβλεπτες για τη Μέση Ανατολή αλλά και τον κόσμο
THE LIFO TEAM
 
 