Γαλλία: Ο επίσημος «χιουμοριστικός» λογαριασμός του υπουργείου εξωτερικών στο X «τρολάρει» τον Λευκό Οίκο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X έναν επίσημο λογαριασμό με τίτλο «French Response» μέσω του οποίου «τρολάρει» τον Λευκό Οίκο.

Ενίοτε χρησιμοποιεί αποσπάσματα του Αβραάμ Λίνκολν και άλλες φορές hashtags όπως #MakeAmericaGoodAgain.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα L' Opinion, το French Response έχει 148.000 ακολούθους και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον Αμερικανών ερευνητών και σημαντικών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων οι New York Times, Newsweek και MeidasTouch.

Another impeccably planned French leave https://t.co/LjWXwN9TlP — French Response (@FrenchResponse) January 22, 2026

Agreements can be exited. Scientific realities cannot.

Unpalatable but documented: global warming increases displacement, migration pressures and conflict risks.



The Paris Agreement 🇫🇷offers a science-based, risk-reduction framework — the only credible way to manage a global… https://t.co/7HtU36bnFa — French Response (@FrenchResponse) January 28, 2026

Η γαλλική εφημερίδα αναφέρει ότι ζήτησε από τον διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου τη γνώμη του για τον συγκεκριμένο λογαριασμό, ο οποίος απάντησε ότι δεν τον γνωρίζει.