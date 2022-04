Γαλλία: Έκρηξη σε λεωφορείο κοντά στην Παναγία των Παρισίων - Οι πρώτες εικόνες με πυκνούς καπνούς

Πυκνός μαύρος καπνός «πνίγει» το κέντρο του Παρισιού, στη Γαλλία, όπου νωρίτερα ένα λεωφορείο έπιασε φωτιά, όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Πληροφορίες αναφέρουν πως προηγήθηκε έκρηξη στο όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, ενώ στο σημείο επιχειρούν αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

We went to find some cherry blossom in #paris and saw some awful black smoke pic.twitter.com/rO5mQy3RXD