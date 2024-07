Γαλλία: Εκκενώνεται το παλάτι των Βερσαλλιών μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι

Σε διαδικασία εκκένωσης βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα το παλάτι των Βερσαλλιών, μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, απομακρύνοντας τους τουρίστες από το παλάτι των Βερσαλλιών. Παράλληλα σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή γύρω από αυτό.

«Παρέμβαση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παλάτι των Βερσαλλιών. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις ασφαλείας. Αποφύγετε την περιοχή και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Μην μεταδίδετε ψευδείς πληροφορίες», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Σε βίντεο μάλιστα που αναρτήθηκαν στα social media, διακρίνονται ένοπλοι αστυνομικοί να εισβάλλουν στο παλάτι και να προχωρούν στην εκκένωσή του, επικαλούμενοι «περιστατικό ασφαλείας».

BREAKING: The Versailles Palace near Paris is being stormed by French security forces after reports of a stabbing. Tourists are evacuated and told to avoid the area 🇫🇷 pic.twitter.com/bQGs3twLXi

Breaking: Alert....Authorities have evacuated the Palace of Versailles in Paris following a "security incident."



Armed police have taken control of the historic site, advising the public to stay away.



"Security forces are on site. Avoid the area and follow the instructions of… pic.twitter.com/bRfBTBqz6g