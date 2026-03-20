Μαρουσάκης: «Κλείδωσε» ο καιρός την 25η Μαρτίου - Χειμώνας τις επόμενες ημέρες στη χώρα

Το τελευταίο 24ωρο, η χώρα βιώνει απότομη μεταβολή του καιρού, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σημαντική πτώση και δυνατές βροχές να σαρώνουν μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στη νέα πρόγνωσή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, το σκηνικό θυμίζει χειμώνα παρότι ημερολογιακά έχουμε μπει στην άνοιξη και θα συνεχίσει έτσι για τις επόμενες μέρες.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επικεντρώνονται στα νότια και παραθαλάσσια τμήματα, ενώ χιόνια αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Την ίδια ώρα, οι δυνατοί βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο και θα παραμείνουν έντονοι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Η πορεία του καιρού τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, το Σάββατο θα κυριαρχήσουν δυνατοί βοριάδες στο Αιγαίο, ενώ λίγες βροχές αναμένονται στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Αττικοβοιωτία και την Κρήτη.

Στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθεί χιονόπτωση και στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχει συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνειας, δημιουργώντας ένα γενικότερο χειμωνιάτικο σκηνικό.

Την Κυριακή η κατάσταση θα παραμείνει παρόμοια, με καλύτερο καιρό προς τα δυτικά και βόρεια, αλλά με χαμηλές θερμοκρασίες που θα διατηρήσουν την αίσθηση χειμώνα.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με ακόμη ένα κύμα κακοκαιρίας από την Τρίτη, που θα φέρει περισσότερες βροχές και θα επηρεάσει έντονα την Τετάρτη 25 Μαρτίου, ανήμερα της εθνικής επετείου, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Συνολικά, ο καιρός θα παραμείνει χειμωνιάτικος για περίπου 5–7 ημέρες, με χαμηλές θερμοκρασίες, έντονους ανέμους και τοπικές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις.