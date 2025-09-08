Γαλλία: Αναμενόμενη η «ταφόπλακα» στην κυβέρνηση - Έμοιαζε με επικήδειο η ομιλία Μπαϊρού

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε για την κυβέρνησή του.

Η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας ψήφισε με 364 ψήφους έναντι 194 να τον απομακρύνει από το αξίωμά του και να ανατρέψει την μειοψηφική κυβέρνησή του. Άλλοι 25 βουλευτές απείχαν από την ψηφοφορία.

Όπως αναφέρουν αναλυτές του BBC, ήταν σαφές εδώ και εβδομάδες ότι ο Μπαϊρού οδεύει προς την ήττα.

Αναλυτής του Guardian γράφει πως: «Το αποτέλεσμα είναι απολύτως αναμενόμενο, αλλά παρ' όλα αυτά αποτελεί μια πολύ σημαντική στιγμή για τη γαλλική πολιτική. Τώρα η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Μακρόν, ο οποίος θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα».

Η σημερινή ψηφοφορία, που επιβεβαιώθηκε από την πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπράουν-Πιβέ, ήταν στην πραγματικότητα μια απλή τυπική διαδικασία.

Η ομιλία του Μπαϊρού στην αρχή και στο τέλος της συζήτησης στην Εθνοσυνέλευση, με συνεισφορές από όλους τους πολιτικούς ηγέτες του κοινοβουλίου, έμοιαζε με κηδεία για την μειοψηφική κυβέρνησή του.

Η Μαρίν Λε Πεν, ηγέτης του Εθνικού Συναγερμού, μίλησε ακόμη και για το «τέλος της αγωνίας μιας φανταστικής κυβέρνησης», ενώ οι Πράσινοι δήλωσαν ότι θα ήταν σχεδόν ικανοποιητικό, αν δεν υπήρχε η ανησυχία για το τι θα ακολουθήσει.

Στο επίκεντρο της ήττας του Μπαϊρού βρίσκεται τώρα μια πραγματική πολιτική κρίση, διότι μετά από εννέα μήνες σχετικής ηρεμίας, η Γαλλία επέστρεψε στο σημείο όπου βρισκόταν τον περασμένο Δεκέμβριο με την πτώση του προκατόχου του Μισέλ Μπαρνιέ.

Ο Μπαϊρού χρησιμοποίησε δύο φορές τη γαλλική φράση «tohu-bohu» για να περιγράψει την αναταραχή που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Μπορεί να έχασε, αλλά το τεράστιο χρέος που υπογράμμισε και προσπάθησε να λύσει παραμένει. Και ο Πρόεδρος Εμανουυέλ Μακρόν πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian