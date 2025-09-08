ΔΙΕΘΝΗ
Φωτιά τώρα στο αεροδρόμιο του Χίθροου – Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ασθενοφόρα σταθμευμένα έξω από το Terminal 4

Φωτιά τώρα στο αεροδρόμιο του Χίθροου – Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όπου το Terminal 4 εκκενώθηκε καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν «περιστατικό».

Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου του αεροδρομίου, ο χώρος του check-in στο Terminal 4 έκλεισε και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν, ενώ ζητήθηκε από όσους πρόκειται να ταξιδέψουν να μην κατευθυνθούν προς τον συγκεκριμένο τερματικό σταθμό. Οι υπόλοιποι τερματικοί σταθμοί συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ασθενοφόρα σταθμευμένα έξω από το Terminal 4. Παράλληλα, η National Rail ανακοίνωσε ότι τα τρένα δεν πραγματοποιούν στάση στον συγκεκριμένο σταθμό εξαιτίας της κινητοποίησης των αρχών. Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις.

