Φωτιά στο Κιλιμάντζαρο- Κοντά σε camp ορειβατών σε υψόμετρο 4.000 μέτρα

Πυρκαγιά ξέσπασε στις πλαγιές του όρους Κιλιμάντζαρο στην Τανζανία με την αστυνομία και τους ντόπιους να βοηθούν τους πυροσβέστες στην κατάσβεση.

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στο camp Karanga που χρησιμοποιείται από ορειβάτες, στα περίπου 4.000 μέτρα υψόμετρο στη νότια πλευρά του βουνού.

Το όρος Κιλιμάντζαρο, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της χώρας, είναι η υψηλότερη κορυφή της Αφρικής στα 5.895 μέτρα.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη διαπιστώσει πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά, αλλά πριν από δύο χρόνια είχε ξεσπάσει μία άλλη πυρκαγιά που μαινόταν για μια εβδομάδα τον Οκτώβριο του 2020 σε έκταση 95τ. χλμ.

Η φωτιά ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και επεκτάθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι. Δεν μπόρεσαν ωστόσο να πουν με ακρίβεια την έκταση που καλύπτει η φωτιά.

Ωστόσο, χθες ένα αεροπλάνο που μετέφερε τοπικούς αξιωματούχους και ηγετικά μέλη της Αρχής Εθνικών Πάρκων της Τανζανίας (TANAPA) προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση δεν μπόρεσε να προσγειωθεί.

«Τα μεγάλα σύννεφα και ο καπνός μας εμπόδισαν να φτάσουμε στη ζώνη της φωτιάς», είπε στους δημοσιογράφους ο έπαρχος της περιοχής, Νουρντίν Μπαμπού. «Θα προσπαθήσουμε ξανά όταν βελτιωθεί η κατάσταση».

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Yahaya Mdogo, είπε ότι όλες οι δυνάμεις επικεντρώνονται τώρα στο να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά ενώ δεν μπορεί ακόμη να εκτιμήσει την έκτασή της ή τι αντίκτυπο θα έχει στις τοπικές κοινωνίες.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν τις φλόγες να καταβροχθίζουν τη βλάστηση ενώ η περιοχή έχει καλυφθεί από πυκνά σύννεφα καπνού.

Τριακόσιοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, πυροσβέστες, φοιτητές και προσωπικό από τουριστικούς πράκτορες, επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ανέφερε σε δήλωση η Αρχή Εθνικών Πάρκων της Τανζανίας.

Τα δάση που περιβάλλουν το Κιλιμάντζαρο αποτελούν μέρος των εθνικών πάρκων της περιοχής, τα οποία έχουν καταχωρηθεί από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς ενώ αποτελούν βιότοπο για πολλά υπό εξαφάνιση είδη.

