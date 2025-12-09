ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Φωτιά σε επταώροφο κτίριο στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 20 οι νεκροί

Η φωτιά στην Ινδονησία ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο και εξαπλώθηκε γρήγορα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΦΩΤΙΑ ΝΕΚΡΟΙ Facebook Twitter
Φωτιά στην Ινδονησία / EPA
0

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν -μέχρι στιγμής- τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε επταώροφο κτίριο στο κέντρο της Τζακάρτας, στην Ινδονησία, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας.

Η φωτιά κατασβέστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κεντρικής Τζακάρτας, Σουζατίγιο Πουρνόμο Κόντρο.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο περίπου στις 12:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα) και εξαπλώθηκε γρήγορα στους ανώτερους ορόφους. Την ώρα εκείνη, κάποιοι εργαζόμενοι της εταιρείας που στεγάζεται στο κτίριο βρίσκονταν σε διάλειμμα για φαγητό, ενώ άλλοι είχαν ήδη αποχωρήσει.

Ινδονησία: Οι εταιρείες που στεγάζονται στο κτίριο

«Τώρα επικεντρωνόμαστε στην απομάκρυνση των θυμάτων και στην πλήρη κατάσβεση», ανέφερε ο Κόντρο.

Το κτίριο στεγάζει τα γραφεία της Terra Drone Indonesia, εταιρείας που παρέχει drones για εναέρια επιτήρηση σε τομείς όπως η γεωργία και η εξόρυξη. Η εταιρεία χρηματοδοτείται από την ιαπωνική Terra Drone Corporation, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Οπτικό υλικό του Kompas TV δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο, να απομακρύνουν τραυματίες αλλά και να μεταφέρουν σάκους με σορούς. Άλλοι εργαζόμενοι φαίνονται να κατεβαίνουν από τους υψηλούς ορόφους με φορητές σκάλες.

Καμία από τις δύο εταιρείες δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ινδονησία: Στους 950 οι νεκροί από τις πλημμύρες - Περισσότεροι από 270 αγνοούμενοι

Διεθνή / Ινδονησία: Στους 950 οι νεκροί από τις πλημμύρες - Περισσότεροι από 270 αγνοούμενοι

Ο συνολικός απολογισμός για όσους έχασαν τη ζωή τους σε Ινδονησία, Σρι Λάνκα, Μαλαισία, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ μετά τις τροπικές καταιγίδες, είναι περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέα Υόρκη Μαμντάνι Αστόρια

Διεθνή / Αφήνει την Αστόρια και μετακομίζει στην επίσημη δημαρχιακή κατοικία ο Μαμντάνι

Ο Μαμντάνι ανέφερε ότι θα του λείψει η καθημερινότητα στην Αστόρια, σημειώνοντας ωστόσο πως «ακόμη και όταν δεν θα ζω πλέον εκεί, η Αστόρια θα συνεχίσει να ζει μέσα μου και στο έργο μου»
LIFO NEWSROOM
 
 