Φωτιά σε επταώροφο κτίριο στην Ινδονησία: Τουλάχιστον 20 οι νεκροί

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν -μέχρι στιγμής- τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε επταώροφο κτίριο στο κέντρο της Τζακάρτας, στην Ινδονησία, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας.

Η φωτιά κατασβέστηκε, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομίας της Κεντρικής Τζακάρτας, Σουζατίγιο Πουρνόμο Κόντρο.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο περίπου στις 12:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα) και εξαπλώθηκε γρήγορα στους ανώτερους ορόφους. Την ώρα εκείνη, κάποιοι εργαζόμενοι της εταιρείας που στεγάζεται στο κτίριο βρίσκονταν σε διάλειμμα για φαγητό, ενώ άλλοι είχαν ήδη αποχωρήσει.

Ινδονησία: Οι εταιρείες που στεγάζονται στο κτίριο

«Τώρα επικεντρωνόμαστε στην απομάκρυνση των θυμάτων και στην πλήρη κατάσβεση», ανέφερε ο Κόντρο.

Το κτίριο στεγάζει τα γραφεία της Terra Drone Indonesia, εταιρείας που παρέχει drones για εναέρια επιτήρηση σε τομείς όπως η γεωργία και η εξόρυξη. Η εταιρεία χρηματοδοτείται από την ιαπωνική Terra Drone Corporation, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Οπτικό υλικό του Kompas TV δείχνει δεκάδες πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο, να απομακρύνουν τραυματίες αλλά και να μεταφέρουν σάκους με σορούς. Άλλοι εργαζόμενοι φαίνονται να κατεβαίνουν από τους υψηλούς ορόφους με φορητές σκάλες.

Καμία από τις δύο εταιρείες δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.