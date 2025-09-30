Diddy: Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή 11 ετών φυλάκισης - «Τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε είναι σοβαρά»

Ο Sean "Diddy" Combs θα πρέπει να καταδικαστεί σε τουλάχιστον 11 χρόνια και 3 μήνες φυλάκισης, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, μετά την καταδίκη του τον Ιούλιο.

Οι εισαγγελείς κατέθεσαν 164 σελίδες υπομνήματος σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ανακοίνωση της ποινής του Diddy την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

«Η ποινή για τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε, πρέπει να περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο τα διέπραξε. Τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε είναι σοβαρά και σε πολλές παρόμοιες περιπτώσεις, έχουν επιβληθεί ποινές άνω των 10 ετών σε κατηγορούμενους που, όπως και ο ίδιος, χρησιμοποίησαν βία και προκάλεσαν φόβο», αναφέρεται στο έγγραφο που δημοσιοποίησε το Rolling Stone.

Ο 55χρονος μουσικός κρίθηκε ένοχος τον Ιούλιο, μετά από πολύμηνη δίκη που ξεκίνησε τον Μάιο. Ωστόσο μαζί με το υπόμνημα των εισαγγελέων κατατέθηκε και τρισέλιδη επιστολή από την πρώην σύντροφό του, Cassie, η οποία παροτρύνει τον δικαστή Arun Subramanian να λάβει υπόψη την κατάθεσή της όταν αποφασίσει για την ποινή. «Για τέσσερις ημέρες τον Μάιο, ενώ ήμουν εννέα μηνών έγκυος στον γιο μου, κατέθεσα σε μια γεμάτη αίθουσα για το πιο τραυματικό και τρομακτικό κεφάλαιο της ζωής μου», γράφει η Cassie στην επιστολή. «Κατέθεσα πως από την ηλικία των 19, ο Diddy με παγίδευσε σε πάνω από μια δεκαετία κακοποίησης, χρησιμοποιώντας βία, απειλές, ουσίες και έλεγχο πάνω στην καριέρα μου«, συνεχίζει.

Η Cassie, η οποία διατηρούσε σχέση με τον ράπερ από το 2007 έως το 2018, κατηγορεί τον Diddy για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, ισχυριζόμενη ότι την εξανάγκαζε να συμμετέχει σε σεξουαλικές πράξεις με συνοδούς, υπό την απειλή δημοσιοποίησης βίντεο που θα κατέστρεφαν τη φήμη της.

«Εκείνος ήλεγχε κάθε πτυχή της ζωής μου. Ήταν ο χειριστής, ο κακοποιητής, ο σωματέμπορος», συμπληρώνει στην επιστολή της.

Την περασμένη εβδομάδα, η νομική ομάδα του Diddy υπέβαλε και δικό της υπόμνημα, ζητώντας ποινή 14 μηνών φυλάκισης με επακόλουθη επιτήρηση και υποχρεωτική θεραπεία για ουσίες, ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία. Οι συνήγοροί του υποστήριξαν ότι αυτή είναι «η μόνη δίκαιη ποινή», δεδομένου ότι οι οδηγίες ποινών για τέτοια εγκλήματα προβλέπουν 6 έως 12 μήνες.

Επίσης, ανέφεραν ότι ο Diddy «έχει ήδη τιμωρηθεί επαρκώς» με τους 13 μήνες προφυλάκισης του.

Με πληροφορίες από usmagazine.com