Φλόριντα: Σάλος με το σχέδιο για κατάργηση όλων των υποχρεωτικών εμβολίων στα σχολεία

Σχέδιο κατάργησης όλων των υποχρεωτικών εμβολίων στα σχολεία προκαλεί σάλο - Ειδικοί μιλούν για «καταστροφικές συνέπειες»

Φλόριντα: Σάλος με το σχέδιο για κατάργηση όλων των υποχρεωτικών εμβολίων στα σχολεία
φωτ.: Getty
Ο γενικός χειρουργός της Φλόριντα, Τζόζεφ Λαντάπο, ανακοίνωσε την Τετάρτη σχέδιο κατάργησης όλων των υποχρεωτικών εμβολιασμών, ακόμη και για τα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία. Αν υλοποιηθεί, η Φλόριντα θα είναι η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που εγκαταλείπει πλήρως μια πρακτική η οποία εδώ και δεκαετίες θεωρείται βασική για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Μαζί με τον κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις, ο Λαντάπο δήλωσε: «Κάθε εντολή για εμβόλιο είναι λάθος και στάζει περιφρόνηση και δουλεία». Στη συνέντευξη Τύπου, πρόσθεσε: «Ποιος είμαι εγώ για να σας πω τι πρέπει να βάλετε στο σώμα σας;».

Η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από επιστήμονες και ιατρικούς φορείς. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής προειδοποίησε: «Η σημερινή ανακοίνωση θέτει τα παιδιά σε δημόσια σχολεία της Φλόριντα σε μεγαλύτερο κίνδυνο».

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, οι μαθητές στη Φλόριντα πρέπει να εμβολιάζονται κατά της πολιομυελίτιδας, της διφθερίτιδας, της ιλαράς, της ερυθράς, του κοκκύτη, της παρωτίτιδας και του τετάνου. Για να καταργηθούν όλα αυτά θα χρειαστεί έγκριση της νομοθετικής εξουσίας.

Το ζήτημα έχει λάβει σαφώς πολιτικές διαστάσεις: ενώ οι Δημοκρατικοί σε Καλιφόρνια, Όρεγκον και Ουάσινγκτον ανακοίνωσαν συνεργασία για τη διατήρηση και ενίσχυση των εμβολιασμών, η Φλόριντα υπό τον ΝτεΣάντις και τον Λαντάπο κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση, υιοθετώντας θέσεις που έχουν προβληθεί από τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστό για την αντίθεσή του στα εμβόλια.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών –συμπεριλαμβανομένων και Ρεπουμπλικανών– εξακολουθεί να στηρίζει τους σχολικούς εμβολιασμούς με εξαιρέσεις για ιατρικούς ή θρησκευτικούς λόγους. Ωστόσο, η Φλόριντα φαίνεται έτοιμη να ανοίξει νέο μέτωπο σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες δημόσιες συζητήσεις στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

