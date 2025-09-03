Η Φλόριντα ετοιμάζεται να καταργήσει τα υποχρεωτικά παιδικά εμβόλια

Η πολιτεία της Φλόριντα σχεδιάζει να γίνει η πρώτη στις ΗΠΑ που θα καταργήσει πλήρως την υποχρεωτικότητα των εμβολίων, μέτρο που για δεκαετίες αποτελούσε θεμέλιο της δημόσιας υγείας για την προστασία μαθητών και πολιτών από μολυσματικές ασθένειες.

Ο γενικός χειρουργός της πολιτείας, δρ. Τζόζεφ Λαντάπο, χαρακτήρισε τις σημερινές απαιτήσεις «ανήθικη» παρέμβαση στα δικαιώματα των πολιτών και εμπόδιο στη δυνατότητα των γονιών να αποφασίζουν για την υγεία των παιδιών τους. «Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να παίρνουν μόνοι τους, ενημερωμένες αποφάσεις. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να σας υπαγορεύει τι θα βάλετε στο σώμα σας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Οι γιατροί, αντίθετα, προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα αυξήσει τον κίνδυνο για μαθητές και προσωπικό. «Όταν όλοι σε ένα σχολείο είναι εμβολιασμένοι, η εξάπλωση των ασθενειών γίνεται δυσκολότερη και η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται κανονικά», ανέφερε η δρ. Ράνα Αλίσα, επικεφαλής του παραρτήματος της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής στη Φλόριντα. Η ίδια τόνισε ότι οι απουσίες μαθητών λόγω ασθενειών πλήττουν και τις οικογένειες αλλά και την τοπική οικονομία.

Αντιδράσεις εκφράστηκαν και στο πολιτικό επίπεδο. Η Δημοκρατική βουλευτής Άννα Εσκμανί, υποψήφια δήμαρχος του Ορλάντο, χαρακτήρισε την πρόταση «ανεύθυνη και επικίνδυνη», προειδοποιώντας για πιθανές επιδημίες ασθενειών που μπορούν να προληφθούν.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί κυβερνήτες της Ουάσιγκτον, του Όρεγκον και της Καλιφόρνια ανακοίνωσαν ότι συγκροτούν συμμαχία για την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, κατηγορώντας την κυβέρνηση Τραμπ για πολιτικοποίηση των υγειονομικών αποφάσεων. Σχεδιάζουν να συντονίσουν τα προγράμματα εμβολιασμού βάσει των συστάσεων εθνικών ιατρικών οργανισμών.

Φλόριντα: Ποια εμβόλια είναι υποχρεωτικά

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Φλόριντα, οι τρέχουσες υποχρεωτικές δόσεις για βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία περιλαμβάνουν εμβόλια για ιλαρά, ανεμοβλογιά, ηπατίτιδα Β, διφθερίτιδα-τετάνο-κοκκύτη, πολιομυελίτιδα και άλλα. Ο Λαντάπο δήλωσε ότι η υπηρεσία του μπορεί να καταργήσει ορισμένα από τα διατάγματα, ενώ άλλα απαιτούν νομοθετική παρέμβαση. «Στόχος είναι να καταργηθούν όλα, μέχρι και το τελευταίο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις, που είχε αντιταχθεί στον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά την πανδημία του COVID-19, υποστήριξε την κίνηση: «Δεν υπάρχει άλλη πολιτεία που να έχει κάνει τόσα όσα η Φλόριντα. Θέλουμε να μείνουμε μπροστά από τις εξελίξεις», έγραψε στο X.

Ο ΝτεΣάντις ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία επιτροπής με το όνομα «Make America Healthy Again», που θα εξετάσει ζητήματα όπως η ενίσχυση των γονικών δικαιωμάτων στις ιατρικές αποφάσεις, η προώθηση υγιεινής διατροφής και η κατάργηση «ιατρικών δογμάτων που δεν στηρίζονται σε δεδομένα». Στην επιτροπή θα προεδρεύουν ο αντικυβερνήτης Τζέι Κόλινς και η πρώτη κυρία της Φλόριντα, Κέισι ΝτεΣάντις.

Η επιτροπή θα συνδράμει στη διαμόρφωση ενός μεγάλου «πακέτου ιατρικής ελευθερίας» που θα παρουσιαστεί στη νομοθετική συνέλευση, ώστε να καταργηθούν πλήρως οι εμβολιαστικές υποχρεώσεις και να μονιμοποιηθούν οι πρόσφατες αποφάσεις της πολιτείας για τη χαλάρωση των περιορισμών της πανδημίας.

