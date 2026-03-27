Five Guys: Ο CEO έδωσε μπόνους 1,5 εκατ. στους εργαζομένους για να μην «τον πυροβολήσουν στην πλάτη»

Ο Τζέρι Μάρελ φάνηκε να κάνει αναφορά στη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν εξηγώντας ότι έδωσε το δικό του μπόνους στους εργαζομένους

The LiFO team
Ο CEO της αμερικανικής αλυσίδας fast food Five Guys, Τζέρι Μάρελ, και η σύζυγός του / Φωτ: Getty Images
Ο CEO της αμερικανικής αλυσίδας fast food Five Guys, Τζέρι Μάρελ, δήλωσε ότι έδωσε μπόνους 1,5 εκατ. δολαρίων στους εργαζομένους της εταιρείας, λέγοντας ότι «δεν ήθελε να τον πυροβολήσει κανείς στην πλάτη».

Η δήλωσή του έρχεται λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον, σε μία υπόθεση για την οποία κατηγορείται ο Λουίτζι Μαντζιόνε και η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ.

Ο Μάρελ αναφερόταν σε μια αποτυχημένη προσφορά «1+1» που λάνσαρε η Five Guys τον Φεβρουάριο, με αφορμή τα 40 χρόνια λειτουργίας της. Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η εφαρμογή της εταιρείας και αρκετά καταστήματα να διακόψουν πρόωρα την προσφορά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Η εταιρεία απολογήθηκε αρχικά στις 18 Φεβρουαρίου, παραδεχόμενη ότι «απογοήτευσε» τους πελάτες της και ότι έφερε τα πληρώματά της «σε δύσκολη θέση». Σε νέα ανακοίνωση στις 9 Μαρτίου, όταν επανέφερε την προσφορά για τέσσερις ημέρες, ανέφερε ότι «δεν ανταποκρίθηκε στα δικά της πρότυπα» και ζήτησε μια «δεύτερη ευκαιρία».

Σε συνέντευξή του στο Fortune, ο Μάρελ εξήγησε ότι το μπόνους δόθηκε στους εργαζομένους των περίπου 1.500 καταστημάτων της Five Guys στις ΗΠΑ, ως αντιστάθμισμα για το χάος που προκάλεσε η προωθητική ενέργεια.

«Δεν ήθελα να με πυροβολήσει κανείς στην πλάτη ή κάτι τέτοιο… γιατί τα κάναμε θάλασσα», δήλωσε. «Δεν είχαμε ιδέα ότι θα υπήρχε τέτοια ανταπόκριση».

Ο ίδιος αστειεύτηκε ότι προτίμησε να δώσει τα χρήματα στους εργαζομένους αντί να τα ξοδέψει σε «ένα καινούργιο γούνινο παλτό» για τη σύζυγό του. «Ακόμα με κοιτάει σαν να είμαι χαζός, αλλά πίστευα ότι άξιζε», ανέφερε. «Δούλεψαν τόσο σκληρά. Ήταν εντελώς καταβεβλημένοι».

Η Five Guys δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού για τις δηλώσεις του από τον Guardian. Η αλυσίδα διαθέτει περίπου 1.900 καταστήματα παγκοσμίως και 30.000 εργαζομένους σε 28 χώρες. Ιδρύθηκε το 1986 στη Βιρτζίνια και παραμένει υπό τη διοίκηση του Μάρελ.

Με πληροφορίες από Guardian

